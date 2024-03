CB Correio Braziliense

Canadá

Feira de recrutamento

O Canadá irá anunciar uma nova feira de recrutamento para os interessados em morar no país. Segundo Daniel Braun, fundador da Meegra, plataforma com soluções de imigração, em breve será lançado um processo seletivo para quem deseja trabalhar nas províncias de Ontário e Alberta. As oportunidades que serão oferecidas são principalmente nas áreas da saúde, tecnologia e serviços sociais. As empresas canadenses buscam por profissionais brasileiros com pelo menos uma formação e que desejam trabalhar por lá. “As empresas canadenses contratam com frequência os brasileiros com pelo menos uma formação. Quem passar pelas etapas dos processos seletivos, já vai para o país com contrato assinado, sabendo quanto vai ganhar, os dias do pagamento no mês e com perspectiva de imigração para toda a família também imigrar para o Canadá”, afirma Braun. O Canadá tem um mercado de trabalho diversificado e em constante expansão com oportunidades para diversas áreas de atuação. “O país valoriza a diversidade e a inclusão, reconhecendo a contribuição de imigrantes para o desenvolvimento econômico e cultural do país. Se você tem formação superior e ganha por volta de 4 mil reais no Brasil, mas sem perspectivas de carreira, no Canadá, a sua profissão é altamente remunerada e reconhecida”, finaliza Daniel Braun. Para mais informações sobre a feira de recrutamento, entre em contato pelo Instagram do Daniel Braun: https://www.instagram.com/danielmbraun/.

Instituto Coca-Cola

Coletivo Online

O Instituto Coca-Cola anuncia o Coletivo Online, capacitação digital e gratuita para jovens totalmente via WhatsApp. A formação é voltada para pessoas a partir de 16 anos que desejam fortalecer suas habilidades profissionais e conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Além disso, também faz uma ligação desses jovens com empresas parceiras do Instituto para chances de trabalho. As vagas para a capacitação serão disponibilizadas por meio da Taqe, plataforma de empregabilidade que reúne candidatos, empregadores e parceiros educacionais. As inscrições para as vagas exigem acesso a um telefone com WhatsApp, conexão à internet, ter concluído ou estar cursando o ensino médio e ter no mínimo 16 anos e com renda familiar de até dois salários mínimos. Além do estudo ser gratuito e 100% online, as videoaulas são enviadas diretamente pelo aplicativo de mensagem e um certificado de conclusão é disponibilizado ao fim da capacitação. Para se inscrever, basta acessar o site shre.ink/rl7G.

Estágio

Não perca o prazo para inscrições do processo seletivo para estágio de nível superior e de pós-graduação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). A data termina em 20 de março. Podem participar estudantes dos cursos de arquivologia, ciências contábeis, comunicação social, direito, enfermagem, estatística, informática, psicologia e serviço social. Poderão ser admitidos para as vagas de pós-graduação candidatos com graduação concluída nos seguintes cursos: engenharia florestal, engenharia ambiental, engenharia cartográfica, engenharia agrimensura, feografia, geologia, análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software, sistemas de informação, sistemas para internet, banco de dados e tecnólogo. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.metropole.org.br, no campo “inscrições abertas”, localizar o processo seletivo do MPDFT e fazer o cadastro. Serão reservadas 10% das vagas ao sistema de cotas para minorias étnico-raciais, outros 10% às pessoas com deficiência e 30% ao sistema de cotas para negros. Os interessados devem informar que desejam concorrer a essas vagas no ato da inscrição.