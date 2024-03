Conheça metodologia para promoção da saúde de profissionais cuidadores

PC Priscila Crispi

Educadores, profissionais da saúde, assistentes sociais e de tantas outras carreiras que dedicam suas vidas ao cuidado do outro também precisam de atenção ao seu bem-estar — essa é a tese de Luciana Araújo, empreendedora educacional e criadora de uma metodologia de desenvolvimento profissional que vem sendo implantada por diversas organizações brasileiras, tanto públicas quanto privadas, em especial na região Nordeste.

Pernambucana, formada em educação física, Luciana, conhecida como Tia Lu, foi professora de educação infantil e se especializou em neuropedagogia e psicomotricidade. Ela conta que, em determinado momento da carreira, adoeceu emocionalmente e, ao buscar ajuda, não encontrou.

Foi aí que enxergou a necessidade de criar uma rede de apoio para profissionais que têm uma rotina que demanda olhar para fora constantemente, o que pode resultar na negligência de suas próprias necessidades físicas e emocionais. "Ninguém cura sem antes ser curado, ninguém ama, se não for amado. Primeiro, a gente precisa fazer isso por nós e, depois, com o outro e com o mundo", defende.

Ao longo de seis anos, o projeto "Cuidar de quem cuida" atendeu a 5 mil pessoas por meio de um processo formativo continuado que une conceitos da neurociência, psicomotricidade, antroposofia e psicologia positiva. A metodologia é baseada em quatro pilares: aprender a ser, a cuidar, a fazer e a desaprender.

Implementado por uma equipe multidisciplinar, o programa funciona como uma mentoria e começa por uma análise do nível de felicidade no ambiente de trabalho, que tem como foco estimular o autoconhecimento dos empregados sobre suas metas de vida e suas condições de saúde. Após o levantamento, os profissionais ajudam os funcionários da organização contratante a desenvolver um plano de ação que visa aproximar suas realidades dos ideais de satisfação e bem-estar que eles têm para si.

"Essa é uma abordagem individual, mas que acontece a partir de uma perspectiva coletiva, dentro das empresas, órgãos, etc. É uma cadeia. A gente aprende até certo ponto só, mas o aprendizado significativo acontece com o outro. Então, se um indivíduo é transformado, acontece um nível de transformação em cadeia, muda-se o ambiente corporativo", explica Luciana.

Impacto

Ao fim do projeto, a equipe oferece relatórios que trazem índices objetivos da melhoria no desempenho dos trabalhadores e até mesmo na produtividade da instituição. "Estudos afirmam que priorizar a felicidade e o bem-estar no trabalho potencializa melhores resultados: os empregados ficam três vezes mais criativos e, no caso de empresas que ofertam produtos e serviços, vendem 37% a mais. Nosso método comprova essas pesquisas", ela defende.

E os resultados do cuidado de quem cuida pode ser observado não apenas de maneira quantitativa, mas também qualitativa. A empresária conta que, meses após trabalhar com uma equipe de professores que estavam, em boa parte, adoecidos e desistindo da carreira, foi chamada na escola pela direção. "Quando cheguei lá, a escola estava pintada, toda colorida. Entendi que eles não haviam apenas pintado as paredes do prédio, que estavam cinza, mas haviam trazido vida para a comunidade escolar. As crianças estavam aprendendo melhor, e as famílias, participando mais", diz.

Novas fronteiras

Para ampliar o alcance da metodologia que criou, Luciana lançou, em 2023, o livro Comece por você, pela Editora Thunder, também disponível em formato de e-book. A publicação traz todas as ferramentas e pilares que são desenvolvidos pela educadora presencialmente, de forma adaptada para o desenvolvimento pessoal.

Ao fim dos capítulos, a autora propõe atividades para pôe o conhecimento em prática, com conteúdos multimídia que podem ser acessados por QR code. "Eu digo que esse não é um livro motivacional, mas ativacional. É um livro para ser vivido", brinca Luciana.

Com o sucesso das palestras e do material didático produzido por ela, a consultora foi, no último mês, convidada pelo Senado Federal para discutir de que formas o método pode ser aplicado no âmbito da Política de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação, regulamentada pela Lei nº 14.681/2023.

"Fui chamada para conversar com os senadores sobre como podemos implementar o projeto não somente de forma pontual, em regiões, mas na rede pública de ensino de todo o Brasil. A lei já existe, mas não temos projetos que atuem de forma científica e comprovada para sua promoção. Então, a gente está dialogando para, quem sabe, usar o método como apoio para a política", aposta.