Agências e empresas oferecem 154 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Grupo Trigo

O Grupo Trigo — dono das marcas China In Box, Spoleto, Koni, LeBonTon,Gendai e Gurumê — está com oportunidades de emprego para os interessados em fazer parte do quadro de funcionários. São 54 vagas ao todo que vão desde estágio de comunicação social até chefe corporativo P&D, sendo 41 no Rio de Janeiro (RJ), quatro em São Paulo (SP) e nove em Brasília (DF). As vagas para as áreas operacionais possuem salário compatível com o mercado, além de benefícios, como vale-transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Gympass, Chefs Club e Trilha de Carreira. As demais vagas garantem, ainda, vale-alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças. Todas as vagas são inclusivas, além de algumas serem exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). As ações voltadas para a inclusão, integração e desenvolvimento fazem parte de um objetivo maior, que é incluir um número — acima da cota instituída pelo governo — de pessoas com deficiência em todo o grupo. Para mais informações, acesse os links:grupotrigo.gupy.io (Grupo Trigo — escritório, fábrica e banco de talentos) e gurume.gupy.io (Gurumê).

AÇOUGUEIRO 6 R$ 1.833 A R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 5 R$ 1.432 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.091 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 30 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE VIDRACEIRO 1 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 10 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO 2 R$ 2.018,17 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.433,92 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 2 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 18 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

OPERADOR FINANCEIRO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 6 R$ 2.500

PINTOR DE OBRAS 9 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

REPARADOR TÉCNICO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 9 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 5 R$ 2.725 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 1 R$ 1.462 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste