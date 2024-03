OAB divulga locais de prova para 1ª fase do Exame de Ordem Unificado

CB Correio Braziliense

OAB Nacional, fachada - (crédito: Divulgação)

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) divulgou nesta segunda-feira, 18/3, a lista dos locais de prova da 1ª fase do 40º Exame de Ordem Unificado (EOU).

A prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada em 24/3, com início às 13h. O candidato pode consultar seu local de prova neste link.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado e pode ser prestado por bacharel em direito, pendente apenas da colação de grau ou formado em instituição regularmente credenciada. Poderão realizá-lo, também, os estudantes do último ano do curso de graduação ou dos dois últimos semestres.

O edital com os locais da prova objetiva pode ser consultado neste link.