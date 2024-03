Professores do DF farão assembleia nesta quarta-feira (20)

CB Correio Braziliense

Professores da rede pública protestam pela nomeação de concursados na Rodoviária do Plano Piloto nesta quarta-feira (7/2) - (crédito: Divulgação/Sinpro-DF)

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) fará assembleia geral e paralisação nesta quarta-feira (20), às 10h, no estacionamento da Funarte. A mobilização conta com a participação de professores e orientadores da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Com a paralisação, o sindicato tem como objetivos principais atualizar a pauta de reivindicações da categoria de professores e definir as estratégias e o calendário de lutas para o grupo em 2024.

O Sinpro afirma que o governador Ibaneis Rocha (MDB) descumpriu compromissos assumidos com a categoria no acordo de suspensão da greve em 2023, como a nomeação de todos os aprovados no último concurso, pagamento de acordo com a formação acadêmica para professores em contrato temporário, ampliação de carga horária e aproveitamento do tempo de serviço dos professores em contrato temporário ao assumirem uma vaga efetiva, entre outros



“O objetivo é denunciar à população do DF o descaso do governo Ibaneis com a educação pública e os prejuízos que isso traz a todos e todas”, destacou a organização.