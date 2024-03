Agências e empresas oferecem 394 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Vagas para mulheres

Cielo, empresa do setor de meios de pagamento, oferece vagas afirmativas para mulheres de todo o Brasil na área de dados e para a posição de desenvolvedora back end, desde estágios até gerência. Os requisitos e qualificações necessárias variam de acordo com área e cargo aplicado, mas a Cielo busca pessoas que tenham perfil em sintonia com as competências da empresa, como senso de urgência, colaboração, senso de dono, ambição transformadora e empatia assertiva. As vagas incluem assistência médica e odontológica, remuneração variável anual (PPR), vales-refeição e alimentação, home office (modelo hibrido), auxílio trabalho remoto, seguro de vida, previdência privada, canal de apoio a especialistas (nutrição, psicologia, ginecologia etc), campanha de vacinação, Edupass (plataforma de estudo e desconto em instituições parceiras), Gympass (auxílio academia e bem-estar), programa de gestação saudável, licença maternidade e paternidade estendida, auxílio- creche, dress code flexível, horário flexível, "sexta-curta" e almoço estendido (uma hora e 30 minutos). Para se inscrever e procurar saber mais informações sobre as vagas acesse o site shre.ink/80UF .





PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 27 R$ 1.619,30 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 16 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 10 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 13 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 30 R$ 1.425,60 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.450 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BARISTA 10 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CAIXA (SUPERMERCADO) 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.600 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 13 R$ 1.412 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.980 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 14 R$ 1.425,60 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 35 R$ 45,45/DIA + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ENFERMEIRO 10 R$ 45,45/DIA + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 15 R$ 1.500 A R$ 1.619,30 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 10 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANFONADAS E BOXE 2 R$ 1.432 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 1.700 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MÉDICO CLÍNICO 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 2 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.636 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE ENTREGADOR 1 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 18 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

OPERADOR FINANCEIRO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 14 R$ 1.690 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PERFUMISTA 2 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 23 R$ 1.425,60 A R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA, EM GERAL 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 10 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 10 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 10 R$ 45,45/DIA + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste