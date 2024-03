Agências e empresas oferecem 322 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PRECISA-SE

Ajudante de açougueiro (comércio) 3 R$ 1.515 + Benefícios

Ajudante de obras 1 R$ 1.500 + Benefícios

Alinhador de direção 2 R$ 6.000 + Benefícios

Analista de recursos humanos 1 R$ 2.800 + Benefícios

Atendente balconista 2 R$ 1.412 + Benefícios

Atendente de lanchonete 26 R$ 1.525 a R$ 1.902 + Benefícios

Atendente de lojas 13 R$ 1.412 a R$ 1.510 + Benefícios

Auxiliar de confeitaria 11 R$ 1.500 a R$ 1.525,60 + Benefícios

Auxiliar de contabilidade 2 R$ 2.100 + Benefícios

Auxiliar de cozinha 32 R$ 1.412 a R$ 1.600 + Benefícios

Auxiliar de eletrônica 2 R$ 1.470 + Benefícios

Auxiliar de limpeza 18 R$ 1.412 a R$ 1.572 + Benefícios

Auxiliar de linha de produção 7 R$ 1.525,60 + Benefícios

Auxiliar de marceneiro 2 R$ 1.450 + Benefícios

Auxiliar de pedreiro 4 R$ 1.412 + Benefícios

Auxiliar de veterinário 2 R$ 1.414 + Benefícios

Auxiliar financeiro 2 R$ 1.412 + Benefícios

Barman 4 R$ 2.184 + Benefícios

Caseiro 1 R$ 1.412 + Benefícios

Chapista de lanchonete 15 R$ 1.525 + Benefícios

Confeiteiro 20 R$ 1.524,96 a R$ 1.673,44 + Benefícios

Consultor de vendas 2 R$ 1.412 + Benefícios

Copeiro 19 R$ 1.412 a R$ 1.493,50 + Benefícios

Costureiro de roupas (confecção em série) 1 R$ 2.200 + Benefícios

Cozinheiro de restaurante 9 R$ 1.623 a R$ 1.752,39 + Benefícios

Cozinheiro geral 10 R$ 1.524,96 a R$ 2.029 + Benefícios

Cumim 7 R$ 1.572 + Benefícios

Desenvolvedor de TI 1 R$ 2.000 + Benefícios

Empregado doméstico arrumador 2 R$ 1.412 a R$ 1.450 + Benefícios

Empregado doméstico diarista 1 R$ 160/DIA + Benefícios

Encarregado de obras 1 R$ 3.500 + Benefícios

Fiscal de prevenção de perdas 2 R$ 1.510 + Benefícios

Garçom 15 R$ 1.572 + Benefícios

Gerente de loja e supermercado 1 R$ 2.000 + Benefícios

Gerente de restaurante 4 R$ 4.500 + Benefícios

Gerente de vendas 7 R$ 1.900 a R$ 2.000 + Benefícios

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe 2 R$ 1.432 + Benefícios

Marceneiro 2 R$ 1.700 + Benefícios

Mecânico de auto em geral 2 R$ 1.500 + Benefícios

Mecânico de veículos 2 R$ 6.000 + Benefícios

Montador de estruturas metálicas 3 R$ 1.500 + Benefícios

Motofretista 3 R$ 1.440 + Benefícios

Operador de caixa 13 R$ 1.433,92 a R$ 1.572 + Benefícios

Operador de compactadora de solos 2 R$ 1.420 + Benefícios

Operador de vendas - lojas 18 R$ 1.510 + Benefícios

Operador financeiro 2 R$ 1.900 + Benefícios

Perfumista 3 R$ 1.440 + Benefícios

Pizzaiolo 1 R$ 1.600 + Benefícios

Saladeiro 9 R$ 1.524,96 a R$ 1.525 + Benefícios

Subchefe de cozinha 3 R$ 3.500 + Benefícios

Supervisor da manutenção e reparação de veículos leves 1 R$ 7.000 + Benefícios

Tosador de animais domésticos 1 R$ 1.510 + Benefícios

Vendedor interno 11 R$ 1.500 a R$ 1.700 + Benefícios

Vendedor pracista 2 R$ 1.500 + Benefícios

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oest