Vivo oferece 10 mil bolsas de estudo em curso on-line de Python e IA

A Vivo dará 10 mil bolsas para universitários de todo o Brasil que tenham interesse em aprofundar seus conhecimentos no desenvolvimento backend com Python e nos fundamentos de Inteligência Artificial para desenvolvedores de software. A iniciativa será realizada por meio do programa Coding The Future da DIO, plataforma de educação e recrutamento.



Os estudantes terão à disposição a trilha online de backend com Python, que conta com 67 horas de conteúdo atualizado sobre as melhores práticas da tecnologia para criação de APIs otimizadas e performáticas. A capacitação também abrange a conexão com banco de dados relacionais e não relacionais (SQL e noSQL), o uso do famoso framework FastAPI, a metodologia de testes unitários (TDD) e o auxílio da biblioteca LangChain, que conecta o Python à IAs que aumentam a produtividade das soluções.

Durante a jornada, os participantes irão desenvolver três projetos de backend, como forma de validarem seu aprendizado e criarem um portfólio de destaque. Eles também participarão de mentorias com experts para evoluírem suas habilidades e tirar possíveis dúvidas.

Universitários de qualquer curso podem se inscrever até o dia 10 de maio pelo link. Ao finalizarem o cadastro, já podem iniciar a trilha online de forma imediata. Os participantes que concluírem os estudos receberão um certificado, válido também como horas complementares para a faculdade.