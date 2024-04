MEC lança cinco especializações EAD grátis

CB Correio Braziliense

Estes cursos do MEC, que duram de 160 a 180 dias, têm carga horária total de 180 horas. - (crédito: Divulgação MEC)

O Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Básica (SEB) estão oferecendo cursos a distância gratuitos destinados a estudantes, professores e demais trabalhadores da área, com o objetivo de aprimorar suas habilidades e conhecimentos sobre as novas diretrizes do ensino médio.



Esses cursos estão sendo disponibilizados na plataforma Avamec, um ambiente virtual que facilita o acesso à educação a distância, permitindo que educadores e interessados participem de cursos, pesquisas e atividades de desenvolvimento educacional.

Atualmente, mais de 200 cursos de aperfeiçoamento estão disponíveis, fornecidos por 30 instituições educacionais. Entre eles, destacam-se cinco especializações EaD gratuitas, abrangendo diversas áreas do conhecimento e relevantes para a preparação de educadores para provas importantes, como o Enem.

As especializações EaD gratuitas disponíveis são: ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Além dessas especializações, a plataforma também oferece outras formações gratuitas em áreas como gestão escolar, educação e tecnologia, Educação para a carreira e projetos de vida, entre outras. Os interessados devem se inscrever a partir do link.