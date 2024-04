Petrobras abre vagas para programa Jovem aprendiz; são 560 vagas

CB Correio Braziliense

Os jovens aprendizes podem obter, ao final do programa, um diploma de formação técnico-profissional, qualificando-se para concorrer a vagas de nível técnico no mercado de trabalho. - (crédito: André Motta de Souza / Agência Petrobras)

A Petrobras anunciou o lançamento da maior edição do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, com um número recorde de vagas disponíveis. Serão garantidas o preenchimento de 560 vagas de aprendizagem, com previsão de ultrapassar mil vagas, distribuídas em 13 estados e no Distrito Federal. As inscrições estarão abertas de 5 a 12 de abril.

Os jovens interessados em participar do programa podem se candidatar ao curso de aprendizagem básica, que tem duração de 15 meses, ou ao curso técnico, com duração de 20 meses. Ambos os cursos serão realizados pelo Senai e incluem aulas teóricas e práticas, além de vivências de aprendizagem nas unidades da Petrobras.

Os interessados podem se candidatar ao curso de aprendizagem básica se tiverem entre 14 e 22 anos e 8 meses de idade. Já para o curso técnico, a idade exigida é de 14 a 22 anos e 3 meses. Reforçando seu compromisso com a promoção da diversidade, a Petrobras reservou 10% das vagas para pessoas com deficiência, 15% para adolescentes egressos do trabalho infantil e 10% para adolescentes em situação de acolhimento institucional.

As vagas estão disponíveis em várias cidades, incluindo Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Betim, Três Lagoas, Recife, Curitiba, Natal, Canoas, Aracaju, Cubatão, Mauá, Paulínia, Santos, São José dos Campos, São Paulo, Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro e São Gonçalo.

Os jovens aprendizes contratados pela Petrobras terão benefícios como salário mínimo integral, vale-transporte, 13º salário, férias, recolhimento de FGTS e a possibilidade de adesão ao benefício de saúde do Gympass. Aos interessados, as inscrições podem ser feitas pelo site.