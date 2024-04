Pagamento do pé-de-meia causa filas de até 12 horas em agências da Caixa do Ceará

CB Correio Braziliense

Estudantes contemplados pelo programa estudantil Pé-de-Meia têm feito filas de espera de até 12 horas em frente às agências da Caixa Econômica Federal no Ceará, para conseguir acessar o aplicativo Caixa Tem. A demanda aumentou após o Governo Federal ter feito o depósito da primeira parcela do incentivo no fim de março.

O motivo da ida à agência são os erros no acesso aos aplicativos, relatados pelos beneficiários. Embora o acesso ao aplicativo ocorram automaticamente para o usuário, sem necessidade de deslocamento, parte dos alunos tem relatado erros ao tentar realizar o desbloqueio do aplicativo.

O programa Pé-de-meia foi criado em janeiro de 2024 pela Lei nº 14.818, de 16 de janeiro de 2024, que oferece incentivo financeiro a estudantes do ensino médio de colégios públicos para estimular a permanência e a conclusão dos estudos, além da participação em exames educacionais nacionais e subnacionais.

A partir disso, o estudante deve abrir a conta pelo Caixa, um aplicativo criado em abril de 2020 para facilitar o acesso de todos os brasileiros a serviços e transações bancárias. Por ele, o usuário pode receber e mandar dinheiro com Pix, poupar, pagar contas e boletos, fazer recarga de celular, contratar seguro, pagar na maquininha, fazer empréstimos e saque sem cartão.

O que diz a Caixa

A Caixa empresa descreveu em nota, que o atendimento ocorre das 10h às 15h, nas cidades do interior do estado, e das 10h às 16h na capital, e que, em razão do pagamento de benefícios sociais, o atendimento tem sido feito uma hora antes da abertura das unidades para triagem e recepção qualificada dos clientes.



Além disso, a empresa também reforçou que mandou 20 funcionários para ajudar no atendimento em uma agência de Calcaia, município do Ceará que houve concentração de muitas pessoas.

“Com relação ao programa Pé-de-Meia, a Caixa ressalta que o benefício é creditado em conta poupança digital, aberta automaticamente em nome dos estudantes, sem a necessidade de comparecimento às agências. Os valores podem ser movimentados pelo próprio estudante pelo aplicativo Caixa Tem.

Para estudantes com menos de 18 anos, o responsável legal deve autorizar a movimentação da conta pelo próprio aplicativo, por meio da opção "Programa Pé-de-Meia – Permitir acesso a um menor". Somente nos casos específicos em que o responsável legal não for o pai ou a mãe do estudante, a jornada de consentimento deverá ser realizada em uma agência da Caixa”.