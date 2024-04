Agências e empresas oferecem 343 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Programa de Trainee 2024

O Grupo Bradesco Seguros anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2024, com 32 vagas distribuídas entre São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, e oportunidades nas áreas de ciência de dados, segurança cibernética (CyberSecurity) e computação em nuvem (Cloud). Os pré-requisitos e perfil: bacharelado ou licenciatura concluídos a partir de julho/2022 até dezembro/2024 ou de curso em nível de tecnólogo concluído a partir de julho/2022 até dezembro/2023, em cursos de exatas e correlatos, orientados a dados e tecnologia com mindset ágil e viés de transformação digital; conhecimento em linguagens e ferramentas de programação (Python, R, SAS, SQL); conhecimento em idiomas e vivências em projetos extracurriculares serão diferenciais; perfil analítico com competências lógicas, learn agility, mentalidade digital, capacidade cognitiva, equilíbrio emocional e bom trabalho; habilidade em trabalhar em equipe; interesse ou conhecimentos nas áreas de foco do programa (ciência de dados/cloud/cyber Security) e disponibilidade para trabalhar em formato híbrido. As inscrições podem ser feitas até 11 de abril, por meio do site bit.ly/43nKuTY .

PRECISA-SE

AGENTE DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 10 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 12 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SISTEMAS 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 1 5 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CORTE (PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE ROUPAS) 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 53 R$ 1.412 A R$ 2.000 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO 2 R$ 1.900 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 8 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 5 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 7 R$ 1.461,60 A R$ 1.500 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGISTICA 20 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 2 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 2 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

BARMAN 5 R$ 1.524 A R$ 2.184 BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 14 R$ 1.500 A R$ 1.525 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 7 R$ 1.425,60 A R$ 2.300 BENEFÍCIOS

COMPRADOR 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 1.734,49 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

COPEIRO 2 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

COSTUREIRO NA CONFECÇÃO EM SÉRIE 8 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 9 R$ 1.511,74 A R$ 2.300 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 6 R$ 2.029 BENEFÍCIOS

CUMIM 6 R$ 1.511,74 BENEFÍCIOS

DESENVOLVEDOR DE TI 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.412 A R$ 1.500 BENEFÍCIOS

ENCANADOR 1 R$ 1.438,80 BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE SUPERMERCADO 2 R$ 3.000 BENEFÍCIOS

ESCULTOR DE MADEIRA 1 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

ESTAMPADOR DE TECIDO 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 2 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 2 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 14 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

GARÇOM 27 R$ 1.425,60 A R$ 1.500 BENEFÍCIOS

GERENTE DE PRODUÇÃO 1 R$ 3.000 BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 6 R$ 2.000 A R$ 4.500 BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 6 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

MANOBRISTA 4 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DIESEL (EXCETO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) 2 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

MODELISTA DE ROUPAS 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

NAIL DESIGNER 2 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 3 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 1 R$ 1.598 BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 1 R$ 1.438,80 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 3 R$ 1.601 A R$ 2.000 BENEFÍCIOS

SUBCHEFE DE COZINHA 3 R$ 3.500 BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 2.300 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 35 R$ 1.420 BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 2 R$ 1.600 BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste