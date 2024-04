Programa talentos para o futuro abre inscrições para a contratação de trainees

CB Correio Braziliense

O escritório possui unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, e oferece soluções jurídicas multidisciplinares e integradas, que contribuem para o desenvolvimento do direito. - (crédito: Juliana Malinowiski e Josh Ferreira)

O escritório de advocacia Vernalha Pereira está com inscrições abertas para o seu programa de trainee, o Talentos para o futuro. Estudantes de direito têm a oportunidade de se inscrever até 5 de maio para participar. O Talentos para o futuro oferece aprimoramento em práticas importantes da advocacia corporativa e conta com vagas híbridas para os escritórios de São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

O programa, que completa nove anos, é considerado uma porta de entrada para uma carreira de alto desempenho na advocacia e se destaca como referência na formação de profissionais de excelência para o mercado.

Além da experiência enriquecedora, o programa oferece diversos benefícios aos participantes, como bolsa-auxílio acima da média do mercado jurídico nacional, vale-refeição em cartão flexível, auxílio-transporte ou estacionamento, programa Gympass e bolsa educação anual para participação de cursos que contribuam com o desenvolvimento do trainee.

Para participar do programa, é necessário cursar graduação em direito, com formação prevista para os próximos dois anos, ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia, conhecimentos dos programas do Pacote Office, boa escrita, domínio da língua portuguesa e pretensão de seguir carreira na advocacia. Para se inscrever e obter mais informações sobre o programa, os intressados devem acessar o site.