Agência divulga 800 vagas para redes hospitalares no Brasil, inclusive para Brasília

Divulgação WE CAN BR - (crédito: Divulgação WE CAN BR)

A agência de empregos WE CAN BR está com mais de 800 oportunidades de trabalho disponíveis para as grandes redes hospitalares no Brasil. Com matriz em São Paulo e 15 filiais espalhadas pelo país, a agência oferece vagas temporárias e efetivas em diversas áreas, com salários que variam entre R$1,3 mil a R$10 mil.

As oportunidades estão distribuídas nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Campo Grande (MS), abrangendo áreas como assistência, operacionais, atendimento e administrativo. Entre as funções disponíveis estão: supervisor de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico hospitalar, técnico em enfermagem, garçom, nutricionista, operador de radiologia, técnico em nutrição, cozinheiro hospitalar, eletricista, encanador, concierge e analista de suporte em TI.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar gratuitamente pelo site da agência ou entrar em contato pelo telefone: 0800 145 8400.