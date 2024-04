Feira de empregabilidade conecta jovens ao mercado de tecnologia

CB Correio Braziliense

O evento também contará com a presença do palestrante Luciano Carino - (crédito: Divulgação Vero Solutions)

Na próxima terça-feira (16/4), será realizado o evento "Emprega tecnologia: transformação digital e o profissional do futuro", com o objetivo de fomentar a empregabilidade e estimular o interesse de jovens na área de tecnologia. O evento contará com diversas atividades on-lines e gratuitas, por meio de um ecossistema virtual e interativo.

Grandes empresas já confirmaram participação como Ciee Rio, Global Hitss, Granado|Phebo, Grupo Capacitare, Huawei, Multivision, Mutant, Smarthis Tecnologia da Informação, Vero Solutions e Visagio. Juntas, vão disponibilizar mais de 500 vagas de estágio, trainee e emprego na área de tecnologia.

Com mais de 30 anos de experiência profissional como executivo em grandes empresas como Embratel, Brasil Center Comunicações e Claro Brasil, liderando grandes projetos de transformação digital, Luciano Carino fará uma palestra com o tema: “Transformação Digital: o impacto da Inteligência Artificial na empregabilidade do profissional de tecnologia”.

Além de palestras, no evento também estão previstas interações em tempo real com profissionais de RH; networking com recrutadores nos chats, fóruns e workshops; conteúdos, oficinas e mentorias para preparação para processos seletivos e desenvolvimento de soft skills, incluindo um game exclusivo e inovador de mapeamento de competências e premiações.

Idealizado pela Vero Solutions o Emprega contará com estandes virtuais com atividades e conteúdos exclusivos das empresas voltados para o desenvolvimento profissional do candidato como, por exemplo, bate-papos com gestores e treinamentos com especialistas alinhados ao dia a dia das empresas e às melhores práticas de mercado. Aos interessados, as inscrições podem ser feitas a partir do link.