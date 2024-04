Agências e empresas oferecem 339 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Escritório Vernalha Pereira

Programa Talentos para o Futuro

O escritório de advocacia Vernalha Pereira tem inscrições abertas para o seu programa de trainee, o Talentos para o Futuro. Estudantes de Direito têm a oportunidade de se inscrever até o dia 5 de maio para participar. O Talentos para o Futuro oferece aprimoramento em práticas importantes da advocacia corporativa e conta com vagas híbridas para os escritórios de São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Além da experiência enriquecedora, o programa oferece diversos benefícios aos participantes, como bolsa-auxílio acima da média do mercado jurídico nacional, vale refeição em cartão flexível, auxílio-transporte ou estacionamento, programa Gympass e bolsa educação anual para participação de cursos que contribuam com o desenvolvimento do trainee. Para se inscrever e obter mais informações sobre o programa, os interessados devem acessar o site: https://shre.ink/8vVt .

WE CAN BR

800 vagas

A agência de empregos WE CAN BR, com matriz em São Paulo e 15 filiais pelo Brasil, está com mais de 800 oportunidades de trabalho, entre vagas temporárias e efetivas, para grandes redes hospitalares de abrangência nacional. As oportunidades estão distribuídas nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Campo Grande (MS), com salários que variam entre R$1,3 mil a R$10 mil. Entre as funções disponíveis estão: supervisor de enfermagem, enfermeiro, farmacêutico hospitalar, técnico em enfermagem, garçom, nutricionista, operador de radiologia, técnico em nutrição, cozinheiro hospitalar, eletricista, encanador, concierge e analista de suporte em TI. Os interessados em participar do processo seletivo podem se cadastrar gratuitamente pelo site https://shre.ink/8vOb ou entrar em contato pelo telefone: 0800 145 8400.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 6 R$ 1.600 A R$ 2.172 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 10 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 12 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.540 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 40 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 18 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.600 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.798,95 + BENEFÍCIOS

CORRETOR DE IMÓVEIS 15 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRO DE ROUPAS (CONFECÇÃO EM SÉRIE) 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.524 A R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 8 R$ 1.616 + BENEFÍCIOS

CUMIM 5 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.650

FIEL DE DEPÓSITO 18 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 5 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 30 R$ 1.412 A R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE PAINÉIS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 10 R$ 2.368 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 8 R$ 1.947,40 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 6 R$ 1.800 A R$ 2.217,87 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 2 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 2 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

PINTOR INDUSTRIAL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 2.000 A R$ 2.615 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 10 R$ 3.084,41 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 16 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

TRATADOR DE ANIMAIS OCTOGONAL 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VAQUEIRO OCTOGONAL 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 37 R$ 1.412 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste