Brasil leva maior delegação para mundial de robótica nos EUA com 140 estudantes

CB Correio Braziliense

Equipe Pardoboot da escola SESI CE 260, de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), ja recebeu dois prêmios na competição - (crédito: Augusto Coelho/CNI)

Entre esta quarta-feira (17/4) a 20/4, ocorrerá o Campeonato Mundial de Robótica da Organização sem Fins Lucrativos FIRST, em Houston, nos Estados Unidos. Essa competição reúne estudantes de 6 a 19 anos de mais de 50 países ao redor do mundo.



O Brasil terá sua maior delegação desde que o primeiro time brasileiro competiu no mundial em 2000, com um total de 144 competidores de 9 a 18 anos, representando escolas públicas e particulares de 10 estados diferentes (AL, GO, MA, MG, MT, RJ, PR, RS, SC, SP). Além dos estudantes, a delegação conta com 54 técnicos e mentores.

As equipes brasileiras competirão em diversas modalidades, desde a iniciante, utilizando peças de LEGO, até a mais avançada, com robôs de porte industrial. Dos 14 times brasileiros, 12 conseguiram a vaga para o mundial no Festival Sesi de Educação, organizado pelo Serviço Social da Indústria realizado em março, em Brasília. As outras duas equipes garantiram a classificação em torneios em Curitiba e no Canadá.

No ano passado, a delegação brasileira contava com 11 times e cerca de 110 alunos, que trouxeram oito prêmios para casa. Desde 2012, o Brasil tem se destacado no circuito internacional da robótica, o que resultou no aumento do número de vagas para o mundial a cada ano.

O mundial da FIRST não é apenas uma competição de robôs, mas também avalia outros critérios, como o projeto de pesquisa, plano de negócios da equipe, patrocínios e projetos sociais. Além disso, os times são avaliados pelos valores que apresentam durante o torneio, como trabalho em equipe, inclusão, criatividade e diversão.

Das 14 equipes brasileiras, quatro competirão na modalidade iniciante, três na intermediária e sete na avançada. Além disso, quatro estudantes brasileiros foram indicados para o prêmio individual Dean's List, que reconhece a liderança e dedicação dos jovens. Mesmo que as equipes não se classifiquem, eles terão a oportunidade de participar do mundial, ter um almoço com o fundador da FIRST e entrar em contato com universidades norte-americanas.