Embaixada da China abre curso para estudantes de países do Brics

CB Correio Braziliense

China - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Embaixada da China anunciou a abertura de um curso na Universidade Fudan (Programa Brics), que ocorrerá de 8 de julho a 2 de agosto. Serão disponibilizadas 50 vagas, sendo que 20 alunos receberão uma bolsa de estudos que cobrirá o valor do curso, seguros de saúde e acomodações. O período de inscrição vai até 5/5, as documentações devem ser enviadas para bricssummer@126.com .

O programa oferece uma série de palestras com duração de um mês, divididas em módulos: "Governança Global e Cooperação entre os BRICS", "Política e Diplomacia da China" e "Felizes em Xangai". Com o objetivo de proporcionar aos estudantes e jovens pesquisadores uma oportunidade de compreender melhor o Brics, a China, Xangai e a própria universidade.



Estudantes recomendados por universidades parceiras que não forem selecionados como bolsistas têm a opção de se tornarem autofinanciados sem precisar se inscrever novamente. Todos os estudantes devem enviar seu currículo, histórico escolar, certificados de honra (para pesquisadores juniores), uma declaração de propósito e um formulário de inscrição preenchido.

A lista das aprovações será publicada em 10 de maio, na Plataforma de Compartilhamento e Intercâmbio de Informações dos BRICS, no site do Instituto de Desenvolvimento da Fudan e na página do Facebook do FUDAN BRICS PROGRAM.

O BRICS é um grupo de países de mercado emergente em relação ao seu desenvolvimento econômico, nele estão: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul; além dos que foram acrescentado em janeiro deste ano, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emeriados Árabes Unidos.