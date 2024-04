Programa de estágio da Embraer abre 200 vagas

CB Correio Braziliense

Empresa global do setor aeroespacial com sede no Brasil, a Embraer tem negócios nas áreas de Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo serviços de pós-venda e suporte aos clientes. - (crédito: Divulgação/ Programas Embraer)

A Embraer abriu, nessa terça-feira (16/4), 200 vagas para o Programa de Estágio, com início em agosto de 2024. O prazo de inscrições termina em 10/5. Os candidatos interessados, de todo o Brasil, poderão se inscrever para oportunidades disponíveis nos modelos remoto, híbrido ou presencial.



Estágios nas mais diversas áreas do conhecimento, como administração, engenharia e tecnologia da informação, são oferecidos a estudantes dos níveis técnico e superior, de todas as idades. O processo seletivo será realizado de forma 100% virtual, por meio da Plataforma Gupy. Os interessados podem acessar o link para realizar o cadastro.



Os estagiários terão a chance de adquirir experiências práticas com alta tecnologia e exposição a projetos multidisciplinares, contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos e aceleração de carreiras.



Os candidatos aprovados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, convênio médico, convênio odontológico, vale-transporte, vale-refeição e recesso remunerado, entre outros benefícios. Os que não passarem no processo seletivo desse semestre integrarão o banco de talentos da Embraer para as futuras oportunidades.