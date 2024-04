Banco PAN abre inscrições para programa de Jovem Aprendiz

CB Correio Braziliense

Estágio no Banco Pan. - (crédito: Banco Pan/Divulgação.)

O Banco PAN está com 15 oportunidades abertas para o Programa de Jovem Aprendiz. Com disponibilidade de vagas nas áreas de segurança da informação, jurídico, pessoas, comercial, marketing e tecnologia. As inscrições vão até 30/4 e podem ser realizadas pelo link.



O programa tem previsão de início para o mês de julho. Com um modelo de trabalho presencial, sendo quatro dias no escritório e um dia na instituição de aprendizagem parceira. A remuneração oferecida é de R$ 1.412, além de benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte sem desconto em folha, plano de saúde (categoria enfermaria) e plano odontológico, ambos da SulAmérica.

A carga horária é de seis horas diárias, podendo ser cumpridas no período da manhã ou da tarde. Para se inscrever, o candidato precisa estar no último ano do ensino médio ou no primeiro ano de faculdade, residir em São Paulo ou região metropolitana, e nunca ter atuado como jovem aprendiz anteriormente.