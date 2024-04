PS Patrick Selvatti

Sujeira e desorganização podem causar uma das piores impressões a respeito de alguém. O ser humano, de um modo geral, admira a limpeza e a ordem, mas nem todos têm tempo ou gostam de colocar a mão na massa, especialmente quando se trata do lar ou do ambiente de trabalho. E foi exatamente pela capacidade de transformar positivamente os ambientes que o brasileiro Nick Meireles, de 45 anos, destacou-se no mercado e vem conquistando a América do Norte.

Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), o cleaner comanda, no Canadá, a Kleaniko, empresa que há quatro anos atende aos clientes mais exigentes que vão de hoteleiros à gente famosa e endinheirada de Montreal. O sucesso do empreendimento chamou a atenção por lá e a produção de um canal de televisão o convidou para ser o único estrangeiro a participar de um reality show inovador, destinado a uma competição entre profissionais ligados à limpeza: o Laver pour gagner (Lave para vencer, na tradução literal), que estreou em 8 de abril, em todo o território canadense, gravado em francês pela TVA, na província de Quebec.

Simples, mas com capricho

Nascido e criado em um bairro humilde do município fluminense, o fascínio de Nick pela limpeza começou cedo. "Fui uma criança de bairros periféricos e cresci em lugares sem muita beleza ao meu redor, mas sempre tive pais perseverantes que, em meio a muitos desafios, conseguiam mostrar capricho nas mais simples coisas. Descobri cedo que lugares humildes podiam parecer acolhedores, belos e harmônicos", afirmou o empreendedor brasileiro, que trabalhou durante oito anos com hotelaria de alto luxo e preza pela atenção meticulosa aos detalhes, com muito talento para transformar o caos em ordem.

Atuando há alguns anos em grandes hotéis de Montreal, Nick presenciou a chegada da pandemia de covid-19. Um dos setores que mais sofreu o impacto era a sua única fonte de renda. Foi quando ele percebeu que precisava inovar. A Kleaniko nasceu do ímpeto por uma mudança profissional e do desejo de Nick em levar o prazer do hotel para dentro de residências e setores comerciais. "Limpezas mais precisas e com exigências incalculáveis. Uma empresa que mostrasse personalização, luxo, exclusividade, mas que tivesse, ao centro de suas intenções, resolver genuinamente um problema real para seus clientes. Decidi fazer o que amo e o resultado é o sucesso", relatou o cleaner, que fala quatro idiomas e já morou em vários países.



US$ 200 e mil sonhos

O primeiro empreendimento de Nick Meireles, inclusive, foi uma escola de idiomas, ainda no Brasil. "Quando tinha 12 anos, pedi ao meu pai para pagar um curso de inglês, mas as condições não nos permitiam e, por isso, decidi aprender sozinho. Até o dia que ganhei uma bolsa de estudos no Instituto Petropolitano Adventista de Ensino, em 1998. Logo após meus três anos de internato, cheguei ao Hill College, no Texas, Estados Unidos, com apenas US$ 200 no bolso, um trabalho de atendente no McDonalds e mil sonhos", contou, orgulhoso e um pouco emocionado.

A mudança definitiva para o exterior veio após o casamento, especificamente com o nascimento da filha, em 2012. Antes disso, Nick não pensava em deixar o Brasil novamente, afinal estava bem estabelecido com sua escola de inglês. Mas a oportunidade veio por meio de contratos com escolas de idiomas em Montreal e muitas visitas para acompanhar os filhos de seus alunos, que buscavam um intercâmbio seguro. Nessa aventura, a esposa o acompanhou. "Ficamos apaixonados e acabamos deixando tudo para trás", lembra.

Nick não se arrepende, mesmo enumerando o que precisou deixar no Brasil: família, amigos, carro, casa, móveis, roupas, vida social, profissão. "Os desafios maiores são o recomeço, o desapego, a distância em momentos tristes de perda, a ausência em momentos felizes, a falta das praias e da minha gente...

O sucesso não se encontra em zonas de prazer e conforto e, com o pensamento de que 'o que não te desafia não te transforma', eu coloquei o pé na estrada", concluiu o brasileiro, que identificou, no nascimento do segundo filho, no início da pandemia, o momento certo para uma transformação radical, com a criação da Kleaniko. "Nos trouxe uma luz em meio a tanto sofrimento global", declarou.

As gravações do reality show, que ficará dois meses no ar na tevê canadense, já foram concluídas, mas Nick não pode adiantar se levou o prêmio final. "Minha maior vitória será se o Laver pour ganer inspirar outras pessoas a abraçarem a alegria de limpar e criar casas que nutrem felicidade, bem-estar e saúde mental", finalizou.









Três perguntas para Nick:

Na sua opinião, por que os profissionais de limpeza não têm no Brasil o mesmo valor que tem aí fora?

O motivo talvez esteja na lei da oferta e da procura, porém meus anos de experiência me mostraram que existem níveis de limpeza e níveis de exigências que, eventualmente, podem te demandar mais qualificação e, automaticamente, gerar mais valor. O aspecto cultural também

influencia.

Em que lugar os gringos são mais exigentes em relação à limpeza?

Em lugar algum, em minha opinião mais honesta e um pouco generalizada. Nós, brasileiros, somos certamente os loucos da faxina pelo mundo e podemos sempre elevar o padrão dos resultados.

Que conselho você dá a quem deseja seguir um caminho semelhante ao seu?

Seja paciente e ambicioso, cerque-se de pessoas que desejam ver você vencer. Eu poderia passar uma lista enorme de nomes inesquecíveis, de pessoas extremamente simples e algumas importantes, que tiveram total influência em como eu venço minhas batalhas hoje. Pessoas que foram anjos no meio do caminho. Lembre-se dos seus anjos em todos os momentos. Os corajosos são os mais vulneráveis e, por isso, se aventure no presente, pois é tudo que temos.