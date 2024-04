TJGO anuncia processo seletivo para Programa de Residência Jurídica

CB Correio Braziliense

TJGO - (crédito: TJGO/ divulgação)

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) divulgou abertura de processo seletivo para o Programa de Residência Jurídica, que oferece 2 mil vagas. O objetivo é fortalecer a atuação no Poder Judiciário do Goiás.



As vagas têm uma carga horária de 30 horas semanais e salários de aproximadamente R$ 4 mil. Além disso, os participantes receberão benefícios como vale-transporte e uma bolsa residência. As inscrições estarão abertas a partir de 3/5 o e encerrarão em 3 de junho, às 17h. Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e conferir o edital neste link.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: prova objetiva e prova discursiva, ambas marcadas para 16 de junho. Podem participar candidatos que possuam bacharelado em direito com até cinco anos de formação, ou que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado na área.