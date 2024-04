Agências e empresas oferecem 524 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

NAVA

100 vagas

A NAVA Technology for Business tem mais de 100 vagas abertas em diversas cidades do Brasil e também oferece oportunidades de trabalho remoto. A empresa, que é certificada como um ótimo lugar para trabalhar e está comprometida com o Pacto Global da ONU, acredita na importância da diversidade e inclusão para promover a inovação e uma sociedade mais justa. Portanto, profissionais PCD's são bem-vindos em todas as vagas, algumas das quais são exclusivas para mulheres. Além disso, a NAVA oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, auxílio-creche, convênio farmácia e auxílio para atividades físicas. As vagas estão divididas em diversas áreas, como administração, comercial, desenvolvimento e segurança da informação. Os interessados podem encontrar mais informações e requisitos para as vagas no site da empresa: https://shre.ink/87Xf.

Tribunal de Justiça de Goiás

2 mil vagas

Inscrições para o processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que oferece 2 mil vagas, ficarão abertas de 3 de abril até 3 de junho. O programa foi divulgado no início deste mês e tem como objetivo fortalecer a atuação no Poder Judiciário do Goiás. As vagas têm uma carga horária de 30 horas semanais e salários de aproximadamente R$ 4 mil. Além disso, os participantes receberão benefícios como vale-transporte e uma bolsa residência. Podem participar candidatos que possuam bacharelado em direito com até cinco anos de formação, ou que estejam cursando especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado na área. As inscrições estarão abertas a partir de 3/5 e encerrarão em 3 de junho, às 17h. Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e conferir o edital neste mesmo link: https://shre.ink/8LNC.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 9 R$ 1.500 A R$ 2.350 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 6 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 30 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CONFEITEIRO 1 R$ 1.435 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 R$ 1.979,16 + BENEFÍCIOS

ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO 10 R$ 1.649,31 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 10 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 30 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 16 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37 R$ 1.506,51 A R$ 1.670 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CABELEIREIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO 1 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 8 R$ 1.412 A R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ELETRÔNICA 2 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 30 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 20 R$ 1.412 A R$ 1.435 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 6 R$ 1.577,40 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CARREGADOR (ARMAZÉM) 10 R$ 1.499,37 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 R$ 1.600 A R$ 2.118 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 3 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.700 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 1.965 A R$ 1.965,13 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE LOGÍSTICA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 8 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COPEIRO DE HOSPITAL 6 R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 16 R$ 1.600 A R$ 1.616 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 18 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 12 R$ 1.412 A R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 3 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MONTADOR 10 R$ 2.368 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 8 R$ 1.947,40 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$ 1.650 A R$ 1.997,94 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 13 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 30 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 16 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 6 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 10 R$ 3.084,41 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 14 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO (CALEFAÇÃO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO) 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

TERAPEUTA 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 10 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 34 R$ 1.412 +BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste