Agências e empresas oferecem 294 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Vale

Seleção de engenheiros

A Vale abri processo seletivo para pessoas recém-formadas em engenharia. São 23 vagas preferenciais para mulheres, distribuídas em municípios de três estados: Espírito Santo, Minas Gerais e Pará. As oportunidades são para profissionais em início de carreira que desejam se desenvolver por meio de atividades práticas e interação com equipes experientes. As engenheiras contratadas terão os seguintes benefícios: programa de participação nos lucros e resultados (PLR), assistência médica, hospitalar, odontológica, farmacológica e vacinal; plano de saúde para familiares ou para o próprio empregado, em caso de aposentadoria ou desligamento (Pasa); previdência privada da Valia; vale-alimentação e vale-refeição ou refeições no trabalho concedidas em restaurantes industriais; reembolso-creche ou auxílio-babá para empregadas; transporte fretado ou vale-transporte; gympass. As inscrições vão até 28 de abril e podem ser feitas pelo site: https://shre.ink/8q6k.

Gol

23 vagas

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes está trazendo novas oportunidades de trabalho. Foi anunciado a disponibilidade de 23 vagas que oferecem a oportunidade de home office parcial. Os cargos abertos variam desde analistas de diferentes finalidades, como comercial, finanças e tecnologia da informação, até coordenação e especialistas de áreas estratégicas. Além da flexibilidade dada ao profissional, a Gol também traz benefícios, como planos de saúde abrangentes; seguro de vida; vale-transporte; PLR; gympass; clube de parceria; dayoff e vale-refeição. Para saber mais a respeito das oportunidades abertas e benefícios dentro da carreira, os candidatos intressados devem acessar o link: https://shre.ink/8oO7.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 8 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ARMAZENISTA SANTA MARIA 25 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 2.404,60 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA CEILÂNDIA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 10 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 55 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 2 R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE CEILÂNDIA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 4 R$ 37,50/DIA + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 2 R$ 450/QUINZENA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE OPERAÇÃO 1 R$ 1.475,30 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412

CHAPISTA DE LANCHONETE 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE COZINHA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 11 R$ 1.616 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 1 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO 2 R$ 2.405,96 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 11 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE CONTAS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA 1 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 1 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 1 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 3 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING TÉCNICO 1 R$ 32/DIA + BENEFÍCIOS

PEDREIRO CEILÂNDIA 3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 40 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 2 R$ 1.430 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SELECIONADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 6 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR SANTA MARIA 10 R$ 3.084,41 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 14 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE LABORATÓRIO - EXCLUSIVE ANÁLISES CLÍNICAS 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

TELEFONISTA BILÍNGÜE 1 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 11 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste