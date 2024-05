Inteligência artificial: Senac Goiás lança primeiro curso técnico da rede no país

MF Maria Fava

Coordenadora de Programas Finalísticos do Senac, Stéfany Mendes de Souza, na cerimônia de abertura do curso - (crédito: MURILLO CORTEZ/ Senac GO)

O Senac-GO lançou o primeiro curso técnico de inteligência artificial (IA) da rede Senac Brasil, que contará com parceria de multinacionais tecnológicas como Amazon Web Service (AWS), Nvidia, Microsoft, Red Hat e Google Cloud. O curso será submetido ao Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) do Ministério da Educação.

Com previsão de início das matrículas em junho deste ano, o curso oferecerá 90 vagas, sendo 60 gratuitas. A jornada terá duração de aproximadamente um ano e meio, a partir de 20 de agosto, e contará com o uso do método 100% Hands On, que coloca o aluno como protagonista do próprio aprendizado a partir de experiências práticas. O formulário de pré-inscrição está disponível no site do Senac-GO ou pelo link: shre.ink/8SIP.

De acordo com a coordenação do Senac-GO, os estudantes serão capacitados para aplicar algoritmos de IA em 5 principais áreas: redes neurais artificiais, machine learning, deep learning, processamento da linguagem natural e visão computacional.

A coordenadora de programas finalísticos de TI do Senac, Stéfany Mendes de Souza, conta que o curso traz benefícios profissionais e sociais. “Quando o aluno ingressa no mercado de trabalho, pelo fato de ser um curso profissionalizante, ele desenvolve maior dinâmica na solução de problemas, o que auxilia não apenas a si mesmo, mas também aos demais trabalhadores”, afirma. Ela ainda comenta sobre a necessidade de profissionais da área no mercado de trabalho atual, que vem se modificando e atualizando dia após dia dentro dos meios tecnológicos.

Felipe Mendes, 19 anos, estudante de odontologia em Brasília, conta que acha interessante a forma que as IAs têm evoluido tão rapidamente. “Acho muito importante tanto universidades quanto escolas introduzirem seus alunos em conceitos tecnológicos. Precisamos saber como usar esses recursos a nosso favor, principalmente agora, que o mundo virtual interfere tanto no nosso cotidiano”, diz. O curso ainda não possui previsão para avançar em outros estados, o que depende da gestão e da região do instituto.

O estudante comenta ainda sobre questões de acessibilidade em estudos profissionalizantes. “Felizmente, nesse curso existe a opção de gratuidade, mas, em muitas outras instituições, esse tipo de conhecimento é caro e de difícil acesso, principalmente estudos mais avançados da tecnologia, então a proposta desse projeto como um todo é muito interessante e planejada”, finaliza.

Sophia Ribeiro, 14 anos, estudante do 9° ano em um colégio militar de Brasília, também demonstra interesse no tópico de aprendizagem. “Acho interessante o mundo virtual e suas atualizações. Na minha escola, já fiz algumas aulas de robótica e programação, mas, na minha opinião, deveríamos aprender também sobre a inteligência artificial, é algo que está sendo cada vez mais comentado e utilizado”, diz.

O candidato ao processo seletivo deve cumprir alguns requisitos: ter 16 anos ou mais e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. Além disso, os alunos do Programa de Gratuidade do Senac (PSG) também devem cumprir os requisitos citados no edital, que tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos.

Com o lançamento desse curso pioneiro voltado ao nível médio, o Senac Goiás recebe destaque como uma instituição de ensino comprometida em oferecer oportunidades de formação e capacitação na área de tecnologia, preparando os futuros profissionais para um mercado de trabalho cada vez mais exigente, inovador e tecnológico.

*Estagiária sob a supervisão de Marina Rodrigues