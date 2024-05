Estágio Home office

CB Correio Braziliense

A Peers Group, grupo de empresas de inovação formado pela Peers Consulting & Technology e pela Actar, anuncia a abertura de inscrições para seu programa de estágio, o Centro de Desenvolvimento Peers Group (CDPeers Group). As vagas são direcionadas para a área de business, digital consulting e cibersegurança. O propósito do projeto é acelerar a evolução de profissionais que estão iniciando a carreira nas áreas de consultoria e tecnologia. O processo seletivo e o estágio são 100% on-line e aceitam universitários de todo o Brasil. Após o programa finalizado e a efetivação, os futuros analistas trabalham em modelo híbrido, enquanto os de digital e cibersegurança atuam em formato remoto. Durante o CDPeers Group, os estagiários residentes na mesma cidade dos projetos desenvolvidos são convidados ao modo presencial, em algumas ocasiões, para acelerar o aprendizado. As inscrições para participar do processo seletivo podem ser realizadas até 24 de maio, pela página de recrutamento da empresa: cdpeersgroup.gupy.io.

Ministério da Gestão Pública

200 vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) abriu processo seletivo para contratar 200 especialistas. As inscrições têm taxa de R$ 60 e podem ser feitas até 20 de maio, no site: shre.ink/8M07. Os contratos terão duração de até quatro anos e o salário será de R$ 8.300,00. É necessário ter ensino superior para concorrer. As áreas contempladas são: análise de processos de negócios, ciência de dados, desenvolvimento de software, experiência do usuário (UX), gestão de projetos, infraestrutura de tecnologia da informação, segurança da informação e proteção de dados. O processo seletivo inclui prova objetiva, procedimento de heteroidentificação, perícia médica e prova de títulos, certificações e experiência profissional.