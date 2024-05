5 dicas para jovens empreendedores superarem os desafios nos negócios

E EdiCase

Não existe uma fórmula para empreender, mas com dicas simples é possível trilhar a jornada com mais tranquilidade (Imagem: Vasin Lee | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Empreender na juventude é uma ótima opção para desenvolver habilidades interpessoais, ganhar experiência, ingressar no mercado de trabalho e ter a própria renda. Para a juventude em vulnerabilidade, o empreendedorismo é uma forte ferramenta de transformação. Cada vez mais os jovens estão aproveitando oportunidades para desenvolver habilidades, visando mudar as próprias vidas e contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades.

Em vez de contar com empregos convencionais, esses jovens podem investir em soluções inovadoras, com intuito de gerar valor, seja ele econômico ou social. Não existe uma fórmula única para transformar uma ideia em um negócio concreto e garantir seu sucesso. Entretanto, algumas dicas podem ajudar a trilhar a jornada empreendedora da melhor forma possível, como indica Wandreza Bayona, CEO do Instituto Ser Mais (Organização não governamental de desenvolvimento pessoal e profissional):

1. Busque qualificação

Empreender pode ser uma ótima maneira de ganhar experiência profissional. Lidar com a criação do próprio negócio auxilia no desenvolvimento de habilidades valorizadas no mercado de trabalho. Organização, cumprimento de prazos, gestão de pessoas, atendimento ao cliente, além de aprender a cuidar da administração são atividades comuns do mundo dos negócios que contribuem para um perfil profissional atrativo para o mercado de trabalho.

2. Converse com os familiares

Algumas vezes, quando tentamos algo novo, nem sempre a família oferece apoio ou suporte para seguir com a ideia. Em outros casos, pode surgir a expectativa de sucesso imediato. Por essa razão, é fundamental saber lidar com a pressão familiar e se comunicar de forma objetiva. Evite conflitos ou brigas. Explique que está estudando e se dedicando ao seu próprio negócio e que pode levar tempo para os resultados aparecerem.

Busque demonstrar como empreender na juventude é satisfatório e quais são seus objetivos com o projeto. Compartilhar como funciona cada passo do projeto, além de dividir as celebrações, pode influenciar o envolvimento da família e apoio nos negócios. Caso não seja suficiente, é importante colocar limites e conversar sobre o que é aceitável, ou não. Sem desanimar, continue acreditando no seu projeto que com o tempo ficará mais fácil.

Para se destacar dos concorrentes é preciso estar atento as novidades (Imagem: Gorodenk | Shutterstock)

3. Acompanhe as tendências

Concorrência competitiva sempre existirá no mercado, para se destacar é importante estar sempre atento às novidades, inovando e criando propostas de valor único, como destacar os diferenciais do seu produto ou serviço. Acompanhar as mudanças e tendências do mercado, tratar bem o consumidor e estar sempre em busca de melhorias, torna a experiência oferecida para o cliente cada vez mais assertiva.

Além disso, identifique seus objetivos e crie planos estratégicos para alcançá-los. Caso a ideia não obtenha sucesso de primeira, não desista! A experiência pode ajudar a identificar o que deu e o que não deu certo, para fazer diferente no próximo mês.

4. Reavalie o plano de negócios

O mercado vive em constante mudança, para se manter competitivo é importante se adaptar de forma rápida. É essencial reavaliar constantemente o plano de negócios para garantir que seus produtos e serviços estão atendendo às demandas do mercado. Caso necessário, ajuste o que for preciso. Cursos e leituras contribuem para se manter informado sobre o mercado e a área do seu negócio. Oferecer atendimento ao cliente pode auxiliar na identificação das melhorias que podem ser aplicadas nos negócios.

5. Utilize a tecnologia a seu favor

Aproveitar as facilidades que a tecnologia oferece é importante para ter sucesso com o empreendedorismo na juventude. Aposte em aplicativos gratuitos para organizar as demandas, salvar as ideias, processos e documentos relevantes. O marketing digital e as redes sociais podem ser cruciais para alavancar seu negócio rumo ao sucesso.

Ser responsável pelo próprio negócio não é uma tarefa fácil, mas como em qualquer situação, existirão partes boas e ruins. A importância está na tentativa e na busca de conseguir criar o próprio negócio e alcançar objetivos traçados com ele. Por isso, continue estudando o mercado, faça cursos de reciclagem para sempre se manter atualizado e obter sucesso com seu negócio.

Por Ingrid Sousa