Inclusão produtiva: caminhos para uma economia sustentável

JG Júlia Giusti

Vahíd Vahdat, diretor executivo do Instituto Veredas, explica que exploração da terra e agropecuária tem grande participação na emissão de poluentes - (crédito: Júlia Giusti)

Quando o assunto é sustentabilidade, a pauta da inclusão social no mundo do trabalho ainda é pouco explorada. Muito se fala na formulação de políticas de redução de emissão de gases poluentes, transição energética e adoção de práticas sustentáveis em empresas. Porém, a falta de um olhar mais atento sobre os recursos humanos envolvidos e as desigualdades sociais cria lacunas de conhecimento e limitações para a promoção da sustentabilidade, explica Vivianne Naigeborin, superintendente da Fundação Arymax, instituição que atua em defesa da inclusão produtiva e uma das realizadoras do estudo Inclusão Produtiva e Transição para a Sustentabilidade: Oportunidades para o Brasil.

“Esse estudo surgiu do incômodo de observar que a transição para a sustentabilidade e o debate sobre as mudanças climáticas crescia, ano a ano, mas que a população em vulnerabilidade social não estava incluída nesse debate, ou as soluções, nem sempre, consideravam os efeitos ambientais para essas populações”, afirma Vivianne. Pensando nisso, a pesquisa, lançada na última terça-feira (30/4), em São Paulo, traça caminhos para conciliar agenda ambiental, combate às desigualdades e inserção produtiva.

Realizado de julho a dezembro do ano passado, o estudo envolveu revisão de mais de 700 materiais, oficinas e entrevistas com especialistas. Alguns dos principais eixos econômicos abordados são: uso da terra, mudanças climáticas, energia e infraestrutura. O objetivo é trazer para debate público abordagens que considerem não só mudanças na estrutura ambiental, mas também ações que deem voz para questões sociais na busca pela sustentabilidade, com geração de empregos, renda e oportunidades no trabalho.

Como destaca Vivianne Naigeborin: “Não existe transição para a sustentabilidade sem pensar na inclusão produtiva, com visão sobre as pessoas e as desigualdades sociais”. Em conjunto com a Fundação Arymax, viabilizaram o estudo a B3 Social e os institutos Golden Tree e Itaúsa, que buscam soluções sustentáveis ambiental e socialmente. A execução ocorreu pelo Instituto Veredas e Instituto Cíclica, responsáveis pela promoção sustentável para formular políticas públicas.

Exploração ambiental e crise climática

A economia brasileira é focada na exploração de commodities para exportação, como minério de ferro, soja e carne. De acordo com o perfil de emissões do Brasil por setores, do Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), o desmatamento e a agropecuária têm grande participação na emissão de poluentes, contribuindo para o agravamento da crise climática. Além disso, processos produtivos envolvidos nesses setores são concentrados nas mãos de grandes empresas, como aponta o diretor executivo do Instituto Veredas, Vahíd Vahdat.

“Nossa estrutura produtiva ainda é pouco intensiva em mão-de-obra, sendo extremamente heterogênea e com brechas de produtividade. Ao se comparar América Latina e União Europeia, as microempresas aqui ocupam só 6% dos processos produtivos, enquanto na União Europeia têm participação de quase 50%. O avanço tecnológico também torna as grandes empresas mais produtivas, mas não chega nas pequenas. A maior parte dos empregos nelas são de baixa qualidade e, enquanto a gente não superar esse problema, haverá desigualdades”, pontua.

Em 2023, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua mostrou que 64 milhões de pessoas viviam em insegurança alimentar, condição que envolve incerteza quanto ao acesso de alimentos e fome. Em relação à rede de abastecimento, 44% da população não é atendida por rede de esgoto, enquanto 15% não têm acesso à água tratada, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em 2021. No mesmo ano, o déficit habitacional atingiu quase seis milhões de brasileiros, o que inclui domicílios precários e alto custo de aluguel.

Andréia Louback, diretora-executiva do Centro Brasileiro de Justiça Climática (CBJC), explica que as mudanças climáticas afetam, principalmente, minorias sociais, como pessoas pretas e pardas, que são quase 56% da população brasileira, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para ela, o racismo ambiental provoca alta ocupação de pessoas de cor em zonas de sacrifício, áreas ambientalmente prejudicadas, seja pela exploração econômica, seja por falta de investimentos.

Andréia defende a necessidade de ouvir as diferentes narrativas no combate às injustiças climáticas: “A gente fala de desigualdade de raça, de gênero e de crise habitacional associada ao clima. Essa agenda é complexa e sempre deve ser tratada no plural. Na transição para a sustentabilidade, é preciso ouvir as realidades de vida, pois o meio ambiente é a última fronteira dos direitos humanos”.

Energia e infraestrutura

O Brasil tem ampla utilização de fontes renováveis na matriz energética, porém, os combustíveis fósseis ainda predominam. O índice chega a quase 51%, segundo o Balanço Energético de 2023, do Ministério de Minas e Energia, agravando o efeito estufa e a crise climática. Com isso, cresce a urgência de se pensar políticas de redução da emissão de gases poluentes, o que envolve, também, questões sociais e de infraestrutura.



“A produção de energia eólica é uma estratégia importante para reduzir a nossa dependência de fontes fósseis, mas a implantação de hélices tem gerado questionamentos sobre saúde pública local e questões econômicas. Além disso, contratos entre empresas e produtores são extremamente desvantajosos, com baixas remunerações e aumento do custo de vida para a população vulnerável. Por isso, é preciso dar atenção maior para a dimensão social, para que tenhamos parques eólicos que criem oportunidades e se conectem com a região”, declara Vahíd Vahdat, diretor do Instituto Veredas.



Para o diretor do Instituto Itaúsa, Marcelo Furtado, mitigar as emissões de poluentes passa pelo combate às desigualdades, considerando sustentabilidade e inclusão produtiva para adaptação às mudanças climáticas: “Quais são os empregos e as oportunidades que vão surgir nas indústrias e nos postos de atuação? Quais são os elementos para promover adaptação? Investimentos devem combinar políticas públicas inteligentes, ação do setor privado e guiadas pelo interesse público”.

Educação e agenda produtiva

Sérgio Leitão, advogado de temas socioambientais e fundador do Instituto Escolhas, que realiza pesquisas para o desenvolvimento sustentável, acredita que há um “déficit de democracia”, devido a lacunas na formação ambiental das pessoas. Com isso, o meio ambiente funciona como “moeda de troca” no debate eleitoral.

Segundo ele, a falta de políticas mais específicas voltadas ao setor desmotiva as pessoas a participar do debate ambiental, pois entendem que todas as políticas servem para cercear suas oportunidades de desenvolvimento. Assim, ele classifica como “imprescindível discutir a partir da necessidade de ganhar tempo, até que soluções duradouras sejam capazes de gerar empregos e oportunidades”.

Fabiana Prianti, head da B3 Social, pede por mais recursos na filantropia, concentrando diversos atores e viabilizando a sustentabilidade ambiental e combate às desigualdades sociais. Para ela, o caminho para uma economia verde também é por meio da educação: “A produção de conhecimento é essencial para qualificar o debate. As oportunidades vêm com o realinhamento da formação de profissionais, com olhar integrado sobre a janela de oportunidades da educação profissional tecnológica e o ensino superior ”.

Além da conciliação entre as agendas ambiental e social, é importante destacar a “indissociabilidade entre dignidade humana e inclusão produtiva”, como diz a diretora executiva do Golden Tree, Yael Sandberg. Ela expõe: “Falar de desenvolvimento econômico, emprego, trabalho e educação tem como objetivo promover o bem-estar do ser humano, com respeito à diversidade e aos direitos”.