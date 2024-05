Agências e empresas oferecem 509 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.

Núclea

Programa de Trainee

A Núclea, referência em soluções de infraestrutura para transações digitais e inteligência de dados, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2024/2025, com duração de dois anos e 100% das vagas destinadas a mulheres e pessoas pretas. As vagas são para formados em cursos de exatas e humanas e serão desenvolvidos para atuar em posições de liderança na organização. Os escolhidos passarão por experiências em macro áreas, em esquema de rotatividade, incluindo as estruturas executivas: finanças, jurídico e RI; desenvolvimento humano e comunicação; gestão integrada de riscos e auditoria; segurança da informação; tecnologia; e negócios. Ao fim do segundo ano do programa, os profissionais que se destacarem poderão fazer um curso de extensão no exterior com duração de 15 dias custeado pela empresa. As inscrições seguem abertas até 22/5 e podem ser realizadas pelo link: https://shre.ink/8rS5.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 5 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 1 R$ 2.172 BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO 10 R$ 2.400 BENEFÍCIOS

AJUDANTE, AUXILIAR DE BAR RIACHO 6 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE COZINHA 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 10 R$ 1.438,80 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 3.100 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SISTEMAS 2 R$ 5.000 BENEFÍCIOS

ANALISTA DE SISTEMAS 2 R$ 3.500 BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.759 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 3 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 30 R$ 1.524,96 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 1 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 10 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

ATENDENTE HOSPITALAR 3 R$ 1.573 BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 257,25/SEMANAL BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 1.460 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 18 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 10 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA NORTE 8 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO PARANOÁ 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MESA EM RESTAURANTES, HOTÉIS E OUTROS 30 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 50 R$ 1.444 BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

BARMAN 6 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

BOLEIRO (FABRICAÇÃO DE BOLAS DE COURO) 4 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

CAIXA DE BAR, LANCHONETES E RESTAURANTES 4 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 5 R$ 2.300 BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 2 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

COSTUREIRA GERAL 2 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.550 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.524 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 2 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.600 BENEFÍCIOS

DESENHISTA DE PÁGINAS DA INTERNET (WEB DESIGNER) 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 10 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.700 BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

ENFERMEIRO 5 R$ 400/QUINZENA BENEFÍCIOS

FATURISTA 1 R$ 1.780 BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 18 R$ 1.429,53 BENEFÍCIOS

FONOAUDIÓLOGO GERAL 3 R$ 1.800

GARÇOM 24 R$ 1.420 BENEFÍCIOS

GARÇOM 2 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

GARÇOM DE BAR 1 R$ 1.520 BENEFÍCIOS

GERENTE COMERCIAL 1 R$ 8.000 BENEFÍCIOS

GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 4 R$ 3.400 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 3.000 BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS 1 R$ 1.500 BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 2.000 BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 10 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.732 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 10 R$ 1.861,70 BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PRENSADORA DE FRUTAS 10 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

PADEIRO 2 R$ 2.500 BENEFÍCIOS

PASTELEIRO 2 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 10 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

PEDREIRO 2 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

PINTOR DE PAREDES 5 R$ 2.200 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.800 BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 2 R$ 1.890 BENEFÍCIOS

PSICÓLOGO DA SAÚDE 1 R$ 1.800

RECEPCIONISTA ATENDENTE 10 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.515 BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 10 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 3.000 BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.438,80 BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 3 R$ 3.400 BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 5 R$ 2.080 BENEFÍCIOS

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 5 R$ 1.887 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 10 R$ 1.887,50 BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 60 R$ 1.412 BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste