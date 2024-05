Caesb realiza processo seletivo de estágio para nível médio, técnico e superior

YR Yasmin Rajab

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) abriu um novo processo seletivo de estágio remunerado para estudantes de nível médio, técnico e superior. As inscrições deverão ser feitas no site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), no período entre 28 de maio e 12 de junho.

Podem se candidatar estudantes que estão no ensino médio (incluindo EJA), em cursos técnicos e no ensino superior, que não tenham feito estágio na Caesb por um período igual ou superior a dois anos.

Os estudantes serão avaliados por meio de uma prova on-line, que poderá ser feita imediatamente após finalizar a inscrição. O exame terá 25 questões de língua portuguesa, conhecimentos gerais e informática.

O valor da bolsa-auxílio para os estudantes de nível médio/EJA é de R$ 480 para jornada de quatro horas diárias. Os de nível médio/técnico profissional receberão R$ 540 com jornada de quatro horas/dias. Os estudantes de nível superior, também com jornada de quatro horas por dia, receberão R$ 800. Já os de nível superior com jornada de seis horas/dia, a bolsa é de R$ 1.125.

Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação no valor de R$ 220 e auxílio-transporte de R$ 242.

A lista definitiva de candidatos aprovados será publicada em 26 de junho.