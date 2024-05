Agências e empresas oferecem 429 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PRECISA-SE

AGENTE DE PORTARIA 3 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 3 R$ 1.432,42 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 5 R$ 1.424 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO GAMA 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 29 R$ 1.412 A R$ 1.524,14 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 33 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 1.427 A R$ 1.629,62+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 57 R$ 1.444 A R$ 1.650+ BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 15 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.623 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 4 R$ 1.412,91 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 5 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 11 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FAXINEIRO 5 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 7 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

FRENTISTA 4 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 30 R$ 5.500

MOTORISTA ENTREGADOR 17 R$ 1.412 A R$ 1.514 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 7 R$ 1.927 A R$ 2.200+ BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 20 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 25 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 18 R$ 1.412 A R$ 2.800+ BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE CONTABILIDADE 1 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PANIFICAÇÃO 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS 1 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 4 R$ 1.659,96 A R$ 1.850+ BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 51 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

ZELADOR 1 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste