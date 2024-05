OAB/GO promove 1º Congresso de Direito Internacional

CB Correio Braziliense

Congresso sobre direito internacional ocorre em Aparecida de Goiás - (crédito: Divulgação)

A Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB/GO) — Subseção de Aparecida de Goiânia apresenta o I Congresso de Direito Internacional, a ser realizado em 21 de junho, a partir das 8h30. A programação inclui seis painéis com temas relacionados a direito internacional, direito de família e sucessões, direito empresarial e direito civil, além de um stand fixo para exposição de livros e cursos.

O congresso começa com um coffee break para networking, um prelúdio perfeito para a jornada de sabedoria e conexão que se segue. A abertura oficial se inicia às 9h, com as saudações do presidente da Comissão de Direito Internacional, Lohan Gonçalves, acompanhado de autoridades.

Os participantes terão a possibilidade de enviar e publicar trabalhos via QR code e receberão certificado de oito horas por atividades extracurriculares. O congresso é aberto a todos os públicos. Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no site: https://shre.ink/8UVC.