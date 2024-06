Agências e empresas oferecem 523 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Iter

Emprego

O Grupo Iter, holding brasileira de turismo e entretenimento, tem 11 vagas de emprego abertas (estágio e efetivas) para contratação imediata. As oportunidades abrangem diferentes perfis de formação, como marketing, administração e eletroeletrônica. Para se inscrever, o candidato deve atualizar seu perfil na plataforma de recrutamento Gupy (www.gupy.io) e acessar a página da holding (https://grupoiter.gupy.io/). As vagas são para atuação no Parque Bondinho Pão de Açúcar, Destinow, marketplace de turismo e experiências, e também para a C2Rio, agência operadora de turismoB2B. O modelo de trabalho é presencial e híbrido, no Rio de Janeiro. Dentre as oportunidades, a empresa oferece vagas afirmativas para PCDs. Além das vagas em aberto, a página da holding também aceita inscrições para o banco de talentos. As empresas são compostas por equipes comprometidas em desenvolver talentos e oferecem salário compatível com o mercado, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, gympass e outros benefícios.

Banco Daycoval

Trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee do Banco Daycoval, com o objetivo de capacitar jovens profissionais para que desenvolvam uma carreira especializada na área comercial da instituição. O programa prevê etapas com cursos de formação e certificações necessárias para atuar na área financeira, além de prever a capacitação em macroeconomia, para garantir uma visão global de mercado aos profissionais. Na primeira etapa, estão previstas 10 vagas, distribuídas em 10 agências selecionadas em São Paulo e na Grande São Paulo. A partir de um modelo de aprendizagem integrada, o programa oferece dois meses de capacitação técnica antes de os novos colaboradores serem direcionados às agências onde atuarão com o time comercial, completando um ano de programa. Os interessados devem se inscrever até o dia 7/6 na página do Linkedin do Banco Daycoval: https://shre.ink/8U4F .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 11 R$ 1.515 A R$ 2.172 + BENEFÍCIOS

AÇOUGUEIRO CLASSIFICADOR (EXCLUSIVE COMÉRCIO) 4 R$ 1.850 + BENEFÍCIOS

ADVOGADO (DIREITO ADMINISTRATIVO) 10 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

ADVOGADO PREVIDENCIÁRIO 5 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ANALISTA ADMINISTRATIVO 15 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ANALISTA CONTÁBIL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 5 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 15 R$ 1.425 A R$ 1.460 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 6 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 15 R$ 1.510 A R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 7 R$ 1.425 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - NA CONFECÇÃO DE ROUPAS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 4 R$ 1.415 A R$ 1.504,65 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 14 R$ 2.280 A R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 4 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 4 R$ 1.800 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA 1 R$ 1.433,92 + BENEFÍCIOS

CONFERENTE-EXPEDIDOR DE ROUPAS (LAVANDERIAS) 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 5 R$ 1.600 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.540 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR Á MÃO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ESTETICISTA 2 R$ 1.642,50 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 8 R$ 1.594 A R$ 1.751,92 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 10 R$ 1.429,53 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 6 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE ISOLANTES TÉRMICOS (REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO) 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA 10 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 30 R$ 5.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 4 R$ 1.813 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE BETONEIRA 1 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

PASSADOR DE ROUPAS 1 R$ 200/DIA

PEDREIRO 5 R$ 2.825,80 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 8 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 38 R$ 1.415 A R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR COMERCIAL 15 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) 2 R$ 1.415 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM AUTOMOBILÍSTICA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO 10 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 10 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 16 R$ 1.412 A R$ 41/DIA + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 58 R$ 1.412 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste