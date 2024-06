Agências e empresas oferecem 344 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

GRUPO BOTICÁRIO

Vagas abertas

O Grupo Boticário, uma das maiores franquias de cosméticos do mundo, está com 104 vagas de emprego abertas para diversas áreas em todo o país. A oferta é na modalidade home office, com encontros presenciais ao longo do ano, em ocasiões excepcionais promovidas pela rede. A remuneração varia de acordo com o cargo, com opções voltadas para análise, assistência, coordenação e desenvolvimento. Os benefícios incluem carga horária flexível, vale-alimentação/refeição, auxílio-pet, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência, gympass, auxílio-babá, auxílio-creche, licença parental universal, participação nos lucros e resultados (PLR), desconto de até 40% em produtos do grupo e outros. O processo seletivo está sendo realizado pela Gupy, passando pelas etapas de cadastro, triagem, entrevistas, teste e carta. As candidaturas podem ser feitas pelo site https://grupoboticario.gupy.io/ .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 16 R$ 1.619,30 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 2 R$ 1.775 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 5 R$ 1.510 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 5 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.462,81 + BENEFÍCIOS

ALMOXARIFE 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE MARKETING 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERROS 5 R$ 2.850 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE 1 R$ 2.281,97 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.462 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 6 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 14 R$ 1.412 A R$ 1.425 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2 R$ 2.281,97 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 18 R$ 1.412 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 1 R$ 1.462 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 1 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

BARBEIRO 2 R$ 2.249 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE LOJA 2 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 6 R$ 1.412 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.900 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 4 R$ 1.550 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 4 R$ 1.412 A R$ 1.742 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 9 R$ 1.524,96 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CUMIM 8 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 3 R$ 3.393,72 + BENEFÍCIOS

EMPACOTADOR, A MÃO 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 12 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 4 R$ 1.500 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 6 R$ 3.800 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE BAR E LANCHONETE 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 9 R$ 2.200 A R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE PRATOS 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO DE MÓVEIS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOS EM GERAL 5 R$ 3.397,48 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 18 R$ 1.412 A R$ 1.514 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 33 R$ 2.230 A R$ 5.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 11 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 1 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 10 R$ 2.200 A R$ 2.340 + BENEFÍCIOS

PEIXEIRO (COMÉRCIO VAREJISTA) 1 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PERFUMISTA 2 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PISCINEIRO 1 R$ 1.629,29 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 2 R$ 1.493 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 20 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 9 R$ 1.800 A R$ 2.850 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA 3 R$ 1.874 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 8 R$ 1.550 A R$ 1.659,96 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste