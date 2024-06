Multinacional abre 449 vagas em Portugal

ME Maria Eduarda Lavocat

Sede da Natixis em Portugal - (crédito: Reprodução/ Instagram )

A Natixis, uma multinacional francesa especializada em investimentos, seguros e operações financeiras de mercado, está com 449 vagas de emprego abertas para trabalhar na Cidade Invicta, em Portugal. O processo de recrutamento da empresa é global, com o mesmo processo seletivo para todos, o que torna possível que brasileiros que desejam morar no país possam participar e ser escolhido para o cargo. Para se inscrever basta acessar o site da empresa

Com 1,2 mil trabalhadores de 21 nacionalidades na Cidade Invicta, a empresa possui uma carência de candidatos em Portugal para certas áreas, sobretudo a digital. No passado a Natixis concentrava suas operações em serviços de tecnologia da informação, mas agora começa a diversificar as operações. As vagas abertas no momento são para as áreas de finanças, economia, gestão, direito e tecnologias de informação (TI).

Para este processo seletivo a empresa busca profissionais com diferentes níveis de senioridade e experiências que possam enriquecer sua atividade aproveitando as oportunidades de aprendizagem e crescimento que a empresa possa apresentar. Desde 2017, quando a Natixis se instalou em Portugal, tem recebido candidaturas e mantido seu crescimento e recrutamento constantes, a multinacional tem um programa de realocação internacional e atualmente conta com cerca de 80 brasileiros em seus quadros.