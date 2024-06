Agências e empresas oferecem 581 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 18 R$ 1.619,30 a R$ 2.172 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO (COMÉRCIO) 7 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 10 R$ 1.513,24 + BENEFÍCIOS



AJUDANTE DE SERRALHEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS



ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS



ATENDENTE BALCONISTA 2 R$ 1.425,60 + BENEFÍCIOS



ATENDENTE DE LANCHONETE 15 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS



ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



ATENDENTE DE PORTARIA DE HOTEL 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE COZINHA 25 R$ 1.412 a R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE ESTOQUE 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.412 a R$ 1.629,62 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 40 R$ 1.412 a R$ 1.505 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE LOGÍSTICA 16 R$ 1.500 a R$ 1.515 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR DE PIZZAIOLO 7 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 5 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



BALCONISTA 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



BARMAN 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



CAMAREIRA DE HOTEL 5 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS



CASEIRO (AGRICULTURA) 3 R$ 1.412 a R$ 3.000 + BENEFÍCIOS



CHAPISTA DE LANCHONETE 14 R$ 1.412 a R$ 1.905 + BENEFÍCIOS



CHURRASQUEIRO 3 R$ 1.500 a R$ 1.800 + BENEFÍCIOS



CONSULTOR DE VENDAS 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



COORDENADOR DE EVENTOS 10 R$ 200/DIA



COPEIRO 1 R$ 1.629,62 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 13 R$ 1.700 a R$ 2.000+ BENEFÍCIOS



COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.531 + BENEFÍCIOS



COZINHEIRO GERAL 2 R$ 2.000 a R$ 2.500 + BENEFÍCIOS



CUMIM 2 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS



EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS



ENCARREGADO DE FRIOS 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



ESTETICISTA 1 R$ 1.642,50 + BENEFÍCIOS



FORNEIRO DE PADARIA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



GARÇOM 9 R$ 1.500 a R$ 1.700 + BENEFÍCIOS



GERENTE DE VENDAS 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



LADRILHEIRO 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS



LAVADOR DE ROUPAS A MÁQUINA 3 R$ 1.752,75 + BENEFÍCIOS



LIMPADOR DE FACHADA ALPINISTA INDUSTRIAL 8 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS



MANICURE/PEDICURE 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 1.412+ BENEFÍCIOS



MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS



MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS



MOTOFRETISTA 15 R$ 1.514 + BENEFÍCIOS



MOTORISTA DE PRAÇA 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS



MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS



OPERADOR DE CAIXA 25 R$ 1.412 a R$ 1.515 + BENEFÍCIOS



OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.545,48 + BENEFÍCIOS



OPERADOR DE PRENSADORA DE FRUTAS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS



OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 34 R$ 1.412 a R$ 1.432,20+ BENEFÍCIOS



ORIENTADOR EDUCACIONAL 30 R$ 1.412+ BENEFÍCIOS



PADEIRO 20 R$ 1.515 a R$ 2.000+ BENEFÍCIOS



PEDREIRO 5 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS



PISCINEIRO 1 R$ 2.135,90 + BENEFÍCIOS



PIZZAIOLO 23 R$ 1.515 a R$ 1.800 + BENEFÍCIOS



PORTEIRO 1 R$ 1.557 + BENEFÍCIOS



REPOSITOR DE MERCADORIAS 46 R$ 1.412 a R$ 1.515 + BENEFÍCIOS



SALGADEIRO 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS



SERVENTE DE OBRAS 25 R$ 1.438 a R$ 1.441+ BENEFÍCIOS



SUPERVISOR COMERCIAL 10 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS



SUPERVISOR DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS



TÉCNICO ELETRÔNICO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



VENDEDOR INTERNO 14 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS



VENDEDOR PRACISTA 7 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS







Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste