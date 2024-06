Agências e empresas oferecem 529 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Forvis Mazars

Programa de trainee

A Forvis Mazars, parceria global que oferece serviços de auditoria, consultoria e outsourcing, está com inscrições abertas para o programa de trainee nas unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Curitiba, Joinville e Fortaleza. As vagas disponíveis são para recém-formados em ciências contábeis ou com previsão de conclusão do curso até 2025; ou que estão no último ano ou recém-formados em administração, economia, matemática, tecnologia da informação, direito, ciências atuariais, engenharia de produção, gestão financeira ou gestão de RH, com inglês nível intermediário. Os interessados podem fazer a inscrição até 30/6 pelo site (shre.ink/DKDX). Os jovens profissionais terão conhecimento prático e teórico por meio de um plano de desenvolvimento, treinamentos e acompanhamento de carreira.

Philip Morris Brasil

Programa de trainee 2

A Philip Morris Brasil abriu as inscrições para o programa de trainee Inova 2° edição, com quatro vagas para a área de manufatura. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho no site da empresa:

https://shre.ink/DuQe. O programa tem duração de seis meses e prevê um plano de desenvolvimento estruturado para acelerar a curva de aprendizagem e adaptação na empresa.

As vagas são para atuação em Santa Cruz do Sul (RS), mas serão aceitos candidatos de todas as localidades do país e há apoio para a mudança em caso de aprovação. A PMB incentiva fortemente a participação de talentos diversos. A PMB busca candidatos no último ano da graduação ou que já concluíram o ensino superior em engenharia ou administração. Acompanhe o perfil da @philipmorrisbrasil no Instagram para mais informações!

Americanas

Vagas abertas

A Americanas está em busca de profissionais para as mais de 1.300 vagas efetivas. As vagas são para os cargos de promotor de serviços (shre.ink/DKD2) e operador de loja (https://shre.ink/DKD9), em todos os estados do país. No DF, são mais de 30 oportunidades para Brasília, São Sebastião, Ceilândia e Taguatinga. A companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo, perfil dinâmico e ágil. O processo seletivo ocorre de forma on-line e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão benefícios, como plano de saúde com adesão imediata, vale-refeição, vale-transporte, benefícios do programa Empresa Cidadã, como licença-maternidade de 6 meses, seguro de vida, wellhub e descontos em compras no site, no aplicativo e nas lojas físicas, após o período de experiência.

PRECISA-SE

Açougueiro 12 R$ 1.515 a R$ 2.172 + Benefícios

Agente de recrutamento e seleção 4 R$ 1.500 + Benefícios

Ajudante de motorista 2 R$ 1.500 + Benefícios

Ajudante de obras 16 R$ 1.511 + Benefícios

Alinhador de direção 2 R$ 6.000 + Benefícios

Analista de sistemas 4 R$ 2.000 + Benefícios

Analista de suporte técnico 4 R$ 1.500 + Benefícios

Atendente balconista 1 R$ 1.524,93+ Benefícios

Atendente de farmácia balconista 20 R$ 1.422 + Benefícios

Atendente de lanchonete 8 R$ 1.524,14 + Benefícios

Atendente de padaria 15 R$ 1.412 + Benefícios

Auxiliar de cozinha 6 R$ 1.524,96 + Benefícios

Auxiliar de dobrador (metais)1 R$ 1.415 + Benefícios

Auxiliar de estoque 2 R$ 1.412 + Benefícios

Auxiliar de lavanderia 15 R$ 1.412 + Benefícios

Auxiliar de limpeza 67 R$ 1.422 a R$ 1.629,62 + Benefícios

Auxiliar de linha de produção 1 R$ 1.520 + Benefícios

Auxiliar de logística 15 R$ 1.432,64 + Benefícios

Auxiliar de pizzaiolo 7 R$ 1.500 + Benefícios

Auxiliar financeiro 4 R$ 1.412 + Benefícios

Bombeiro hidráulico 1 R$ 2.285 + Benefícios

Camareira de hotel 10 R$ 1.524,96+ Benefícios

Carpinteiro 2 R$ 2.300 + Benefícios

Cartazeiro 10 R$ 1.515 + Benefícios

Caseiro 1 R$ 1.412 + Benefícios

Churrasqueiro 2 R$ 1.900 a R$ 2.100 + Benefícios

Confeiteiro 1 R$ 1.600 + Benefícios

Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 10 R$ 1.515 + Benefícios

Coordenador de restaurante 1 R$ 1.524,96 + Benefícios

Copeiro 4 R$ 1.412 + Benefícios

Costureiro de roupas (em geral) 2 R$ 1.800 + Benefícios

Cozinheiro geral 13 R$ 2.019 a R$ 2.500 + Benefícios

Desenhista técnico (arquitetura) 1 R$ 1.800 + Benefícios

Desenvolvedor de TI 4 R$ 2.000 + Benefícios

Eletricista 3 R$ 2.285 a R$ 2.523+ Benefícios

Eletricista de instalações de veículos automotores 1 R$ 2.500+ Benefícios

Empregado doméstico nos serviços gerais 2 R$ 1.412 + Benefícios

Empregado doméstico arrumador 1 R$ 2.000 + Benefícios

Encarregado de obras 1 R$ 5.000 + Benefícios

Fiscal de prevenção de perdas 10 R$ 1.515 + Benefícios

Garçom 6 R$ 3.800+ Benefícios

Ladrilheiro 1 R$ 2.285,80 + Benefícios

Lavador de automóveis 2 R$ 1.412+ Benefícios

Mecânico de auto em geral 2 R$ 1.412+ Benefícios

Mecânico de veículos automotores diesel (exceto tratores) 1 R$ 3.000 + Benefícios

Mestre de obras 1 R$ 6.500+ Benefícios

Motorista carreteiro 20 R$ 2.440 + Benefícios

Motorista de automóveis 2 R$ 2.800 + Benefícios

Motorista de praça 2 R$ 1.600 + Benefícios

Operador de caixa 55 R$ 1.412 a R$ 1.515

Operador de compactadora de solos 2 R$ 1.420 + Benefícios

Operador de empilhadeira 10 R$ 1.515 + Benefícios

Operador de prensadora de frutas 2 R$ 1.500 + Benefícios

Padeiro 6 R$ 1.800 a R$ 2.000 + Benefícios

Padeiro confeiteiro 1 R$ 2.346,51+ Benefícios

Pedreiro 17 R$ 2.285 a R$ 2.300+ Benefícios

Pintor de paredes 1 R$ 2.200 + Benefícios

Pizzaiolo 5 R$ 1.700 + Benefícios

Servente de obras 11 R$ 1.438 a R$ 1.520+ Benefícios

Soldador com maçarico e arco elétrico 1 R$ 3.000 + Benefícios



Técnico em planejamento de obras 1 R$ 5.000 + Benefícios

Técnico em processo petroquímico (operador de equipamentos) 3 R$ 4.500 + Benefícios

Técnico em segurança do trabalho 2 R$ 3.500 + Benefícios

Telheiro 5 R$ 2.000 + Benefícios

Vendedor interno 51 R$ 1.412 a R$ 1.490 + Benefícios

Vendedor pracista 12 R$ 1.500 + Benefícios

Vigia noturno 3 R$ 1.520 + Benefícios



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste

