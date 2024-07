Agências e empresas oferecem 901 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

ALLOS

Programa de trainee

A Allos, plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras do Brasil, anuncia a abertura das inscrições e do processo seletivo para o Programa Trainee 2024. Os interessados em uma das oportunidades devem se inscrever até 7 de agosto pelo portal de carreiras da companhia (traineeallos.gupy.io). Os candidatos precisam ter se formado a partir de julho de 2022 ou ter previsão de formatura até julho de 2024. O Trainee Allos tem duração de dois anos e permite que os selecionados trabalhem em áreas estratégicas do negócio e shoppings da empresa, o que ajuda a formar profissionais com visão completa do mercado. O diferencial, em um dos programas mais concorridos do setor, fica por conta da mentoria de profissionais altamente experientes e capacitados no mercado de shopping centers. Ao longo do programa, os trainees serão acompanhados por gestores dessas áreas com orientações de carreira valiosas que vão apoiá-los no processo de desenvolvimento profissional. Neste ano, a Allos oferece vagas em diversas áreas de negócio, que serão distribuídas entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. O processo seletivo envolve testes, entrevistas e dinâmicas on-line, e um encontro presencial com os finalistas para a discussão e apresentação de um case de negócio em setembro. Os candidatos selecionados serão admitidos em outubro. Os custos com deslocamento, hospedagem e alimentação para as etapas citadas não são custeados pela empresa.

PRECISA-SE

BORRACHEIRO 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

CALDEIREIRO (CHAPAS DE FERRO E AÇO) 1 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA 1 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 10 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 1 R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 20 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS 1 R$ 2.250 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 2 R$ 1.500 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 1 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 50/DIA

ESTOQUISTA 2 R$ 1.818 + BENEFÍCIOS

EXPEDIDOR DE MERCADORIAS 2 R$ 1.701,17 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE CAIXA 12 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 30 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 1 R$ 1.946,83 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 1.510 A R$ 2.192 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 5 R$ 2.400 A R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE PRAÇA 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 7 R$ 1.638 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 112 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE GUINCHO 1 R$ 2.192 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE DOBRAR CHAPAS 1 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE PRENSADORA DE FRUTAS 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 R$ 2.520+ BENEFÍCIOS

PADEIRO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDAGOGO ESTRUTURAL 2 R$ 160/SEMANAL

PEDREIRO 34 R$ 2.200 A R$ 2.340,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 6 R$ 1.700 A R$ 1.800+ BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 6 R$ 31/DIA + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA EM GERAL 3 R$ 2.405 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 77 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 30 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 42 R$ 1.438,80 A R$ 1.560

SUBGERENTE DE LOJA 2 R$ 1.635 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PRODUÇÃO 2 R$ 150/SEMANAL

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

TRATADOR DE ANIMAIS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VAQUEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 7 R$ 1.412 A R$ 2.027,46 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 27 R$ 1.412 A R$ 1.650+ BENEFÍCIOS

VIGIA NOTURNO 2 R$ 2.340,80 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste