Agências e empresas oferecem 616 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 35 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 10 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 7 R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PÁTIO DE SUCATA 1 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

ANALISTA DE TELECOMUNICAÇÃO 1 R$ 1.802

ANALISTA FISCAL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

APONTADOR DE CARTÕES DE PONTO 1 R$ 2.340+ BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE CONTADORIA FISCAL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 2 R$ 1.524,96 a R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 9 R$ 1.412 a R$ 1.524,14 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 6 R$ 1.470+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 6 R$ 1.500+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE OBRAS CIVIS 1 R$ 1.500+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 17 R$ 1.500 a R$ 1.524,96+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 1 R$ 2.000+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 41 R$ 1.515 a R$ 1.629,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.774,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 8 R$ 1.541+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PESSOAL 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 1 R$ 1.700

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 7 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 5 R$ 1.515 a R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 2.000

CARPINTEIRO 4 R$ 2.200 a R$ 2.340,80 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO DE OBRAS 1 R$ 2.340,80 + BENEFÍCIOS

CARTAZEIRO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.412

CHAPISTA DE LANCHONETE 1 R$ 1.800

CHEFE DE FILA NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 6 R$ 1.800 a R$ 2.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 6 R$ 1.677,28 a R$ 1.700+ BENEFÍCIOS

CUMIM 6 R$ 1.412 a R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO LAGO NORTE 1 R$ 1.700 +

FAXINEIRO 1 R$ 140/DIA

FISCAL DE CAIXA 15 R$ 1.973 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

FONOAUDIÓLOGO GERAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE ALTO-FORNO 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 4 R$ 1.524,96 a R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE TUBULAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 1.420

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 3.000

MONITOR INFANTIL SÃO SEBASTIÃO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 5 R$ 1.947,40 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 99 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 R$ 4.000 +

OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA 1 R$ 2.520 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEATENDIMENTO ATIVO 10 R$ 1.735,62 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 36 R$ 2.200 a R$ 2.340,80 + BENEFÍCIOS

PERFUMISTA 6 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.920+ BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 1 R$1.901 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA ATENDENTE 6 R$ 31/DIA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 48 R$ 1.515 a R$1.990 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 39 R$ 1.438 a R$ 1.515,80+

SUBCHEFE DE COZINHA 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO 3 R$ 1.470 a R$ 1.524,96+ BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 2.500

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.300 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 2 R$ 3.000

VENDEDOR INTERNO 32 R$ 1.412 a R$ 1.800 + BENEFÍCIOS





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste