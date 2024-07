Agências e empresas oferecem 567 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Oportunidades

Inep

Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens

As inscrições para credenciamento de colaboradores interessados em compor o Banco de Colaboradores do Banco Nacional de Itens (BC—BNI) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão abertas até 22 de agosto. As áreas contempladas são: linguagens e códigos; matemática e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará a classificação dos candidatos a partir da conferência dos documentos comprobatórios: 20% das vagas de cada área serão destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos e quilombolas; 3% para candidatos autodeclarados indígenas; 5% para candidatas mulheres e 5% para pessoas com deficiência. Interessados podem se inscrever no seguinte endereço: https://shre.ink/Dg62 .

Kraft Heinz Brasil

Programa de trainee 1

A Kraft Heinz Brasil, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no país, acaba de anunciar a abertura das inscrições para o Programa Global de Trainee 2025. No Brasil, pela primeira vez, o programa será exclusivo para profissionais autodeclarados pretos e pardos, com o objetivo de aumentar a representatividade e o processo de inclusão racial na companhia. Com remuneração de R$ 6.633,85, o programa aceita inscrições até 26/8 e é destinado a candidatos que concluíram formação superior entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024. O programa oferece oportunidades nas áreas de Suporte e Vendas no escritório de São Paulo, bem como nas áreas de operações nas fábricas de Nerópolis/GO, Nova Goiás/GO e Blumenau/SC. Pessoas de todo o país podem se inscrever, mas para pleitear a vaga é necessário ter disponibilidade para residir nas regiões de atuação da companhia. Não há restrição de cursos, mas formação em engenharia, ciências e cadeia de suprimentos é considerada um diferencial para as vagas de operações. As inscrições para o Programa de Trainee Global 2025 da Kraft Heinz Brasil já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de agosto no site www.traineekraftheinz.com

KPMG Programa de Traines 2

A KPMG está com as inscrições abertas para 150 vagas para o cargo de trainee. Podem se candidatar recém-formados dos cursos de administração, ciências contábeis, economia e tecnologia. As oportunidades são para eles atuarem em Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Passo Fundo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Uberlândia e Vitória. A seleção ocorrerá até 23 de agosto. Os candidatos devem estar cursando a partir do 4º semestre da graduação ou ter concluído o curso há, no máximo, dois anos. Não é necessária experiência profissional, mas os interessados devem ter afinidade com inovação e tecnologias emergentes, além de conhecimentos básicos em inglês. O pacote de benefícios inclui remuneração competitiva, plano de saúde e odontológico, academia, vale-transporte, vale-refeição e vale-alimentação, curso de inglês e subsídios para graduação e órgão de classe. O processo seletivo inclui testes online, dinâmicas de grupo e entrevistas individuais e será realizado de forma híbrida. Inscrição no site Jovens Talentos Auditoria - KPMG Brasil (shre.ink/DDhI).

PRECISA-SE AÇOUGUEIRO 19 R$ 1.515 A R$ 1.800+ BENEFÍCIOS AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 1 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS AJUDANTE DE OBRAS 6 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS ARTE - FINALISTA 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS ASSISTENTE DE COBRANÇA 10 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS ASSISTENTE DE VENDAS 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 1.412 A R$ 1.524,93 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LANCHONETE 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE LOJAS 4 R$ 1.412 A R$ 1.520 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE MESA 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE PADARIA 6 R$ 1.470 + BENEFÍCIOS ATENDENTE DE TELEMARKETING 10 R$ 25/DIA + BENEFÍCIOS ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500+ BENEFÍCIOS AUXILIAR DE COZINHA 20 R$ 1.420 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO 2 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE ESTOQUE 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.494,20 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 3 R$ 1.518 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.412 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PADEIRO 15 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE PEDREIRO 6 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS AUXILIAR DE SUSHIMAN 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 2 R$ 1.415 + BENEFÍCIOS BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS CARPINTEIRO 1 R$ 2.200+ BENEFÍCIOS CASEIRO 2 R$ 1.412 A R$ 2.800 CHAPISTA DE LANCHONETE 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS CHURRASQUEIRO 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS CONSULTOR DE VENDAS 5 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS COORDENADOR DE RESTAURANTE 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS COORDENADOR ESCOLAR 5 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS CUMIM 3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS ELETRICISTA 1 R$ 2.290,18 + BENEFÍCIOS ELETROTÉCNICO 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 3 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO CENTRO 3 R$ 1.412 A R$ 1.800+ BENEFÍCIOS EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 180/DIA ESTOQUISTA 3 R$ 1.412,35 + BENEFÍCIOS GARÇOM 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS GERENTE ADMINISTRATIVO 5 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.500+ BENEFÍCIOS IMPRESSOR GRÁFICO MANUAL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS INSTALADOR DE PAINÉIS 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS LADRILHEIRO 4 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS MARCENEIRO 3 R$ 2.600+ BENEFÍCIOS MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 3 R$ 1.412 A R$ 2.800 + BENEFÍCIOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, EM GERAL 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS MECÂNICO DE VEÍCULOS 2 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS MOTOFRETISTA 15 R$ 1.412 A R$ 1.947,40 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE ACABAMENTO 3 R$ 1.600+ BENEFÍCIOS OPERADOR DE CAIXA 125 R$ 1.420 A R$ 1.515+ BENEFÍCIOS OPERADOR DE MOTONIVELADORA 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS OPERADOR DE TELEMARKETING 10 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS PADEIRO 20 R$ 1.515 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS PASSADOR DE ROUPAS 1 R$ 1.552,82 + BENEFÍCIOS PEDAGOGO 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PEDREIRO 16 R$ 2.200 A R$ 2.285,80+ BENEFÍCIOS PINTOR DE OBRAS 1 R$ 3.200 + BENEFÍCIOS PIZZAIOLO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE FÍSICA ENSINO MÉDIO 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE GEOGRAFIA ENSINO MÉDIO 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE HISTÓRIA ENSINO MÉDIO 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE INFORMÁTICA ENSINO SUPERIOR 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE INGLÊS 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE LITERATURA BRASILEIRA 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE MATEMÁTICA ENSINO MÉDIO 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS PROFESSOR DE QUÍMICA ENSINO MÉDIO 5 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS REJUNTADOR (CONSTRUÇÃO CIVIL) 2 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$1.473 + BENEFÍCIOS SERVENTE DE OBRAS 1 R$ 1.530 + BENEFÍCIOS SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 +BENEFÍCIOS SUPERVISOR DE ATENDIMENTO 1 R$1.470 + BENEFÍCIOS SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 5 R$2.700 + BENEFÍCIOS SUSHIMAN 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS VENDEDOR INTERNO 75 R$1.412 A R$1.520 + BENEFÍCIOS VENDEDOR PRACISTA 15 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando: » Agência Brazlândia Tel:. 3255-3868 / 3255-3869 SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia Tel:. 3255-3521 EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul) Estação do Metrô, 112 Asa Sul Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural Tel:. 3255-3808 / 3255-3809 AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama Tel:. 3255-3820 / 3255-3821 AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho Tel:. 3255-3824 / 3255-3825 Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo Tel:. 3255-3797 / 3255-3798 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto Tel:. 3255-3732 / 3255-3815 SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas Tel:. 3255-3864 / 3255-3842 Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II Tel:.3255-3827 / 3255-3828 QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia Tel:.3255-3832 / 3255-3833 QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria Tel:.3255-3836 / 3255-3837 Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754 C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina Tel:.3255-3715 / 3255-3829 Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião Tel:.3255-3840 / 3255-3841 Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste