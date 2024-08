Agências e empresas oferecem 576 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

PRECISA-SE

Açougueiro 3 R$ 1.512 A R$ 2.140+ benefícios

Ajudante de motorista 3 R$ 1.412+ benefícios

Armador de estrutura de concreto 6 R$ 2.285,80 + benefícios

Assistente de cobrança 10 R$ 1.512 + benefícios

Assistente de prevenção de perdas 6 R$ 1.727,90 + benefícios

Atendente de balcão 15 R$ 1.524,96 + benefícios

Atendente de lanchonete 18 R$ 1.532 + benefícios

Atendente de lojas 6 R$ 1.425 + benefícios

Auxiliar de cozinha 19 R$ 1.412 a 1.524,96+ benefícios

Auxiliar de dobrador (metais) 2 R$ 1.415 + benefícios

Auxiliar de limpeza 10 R$ 1.412 a R$ 1.473,08 + benefícios

Auxiliar de linha de produção 24 R$ 1.412 a R$ 1.438 + benefícios

Auxiliar de manutenção predial 1 R$ 1.538,42 + benefícios

Auxiliar de pizzaiolo 1 R$ 1.412 + benefícios

Bombeiro hidráulico 3 R$ 2.340,80 + benefícios

Carpinteiro 17 R$ 2.200 a R$ 2.340,80+ benefícios

Caseiro (agricultura) 1 R$ 1.412 + benefícios

chapista de lanchonete ii 1 R$ 2.000+ benefícios

chapista de lanchonete 15 R$ 1.524,96 + benefícios

Chefe de fila nos serviços de alimentação 1 R$ 1.800 + benefícios

Confeiteiro 1 R$ 2.140+ benefícios

Coordenador escolar 5 R$ 1.512 + benefícios

Cozinheiro geral 6 R$ 1.600 a R$ 1.827,82+ benefícios

Eletricista 5 R$ 1.500 a R$ 2.285,80 + benefícios

Empregado doméstico faxineiro 1 R$ 1.500 + benefícios

Encarregado de construção civil 3 R$ 3.205,78 + benefícios

Estoquista 1 R$ 1.550 + benefícios

Gerente administrativo 5 R$ 1.512 + benefícios

Ladrilheiro 1 R$ 2.285,80 + benefícios

Lavador de pratos 15 R$ 1.524,96 + benefícios

Marceneiro 5 R$ 2.200 + benefícios

Mecânico de auto em geral 5 R$ 1.500 a R$ 3.000+ benefícios

Mecânico de equipamentos industriais 3 R$ 3.000 + benefícios

Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 2 R$ 1.500 + benefícios

Montador de estruturas metálicas 8 R$ 2.285,80 + benefícios

Motorista carreteiro 2 R$ 2.118 + benefícios

Operador de caixa 69 R$ 1.473 a R$ 1.515 + benefícios

Operador de empilhadeira 1 R$ 1.547 + benefícios

Operador de telemarketing ativo 30 R$ 1.440 a R$ 1.512+ benefícios

Pedreiro 13 R$ 2.200 a R$ 2.340,80

Pintor de obras 4 R$ 2.285,80 + benefícios

Pintor de paredes 5 R$ 2.200 + benefícios

Professor de física ensino médio 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de geografia ensino médio 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de história ensino médio 5 R$ 25/hora + benefícios





Professor de informática ensino superior 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de inglês 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de língua portuguesa 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de literatura brasileira 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de matemática ensino médio 5 R$ 25/hora + benefícios

Professor de química ensino médio 5 R$ 25/hora + benefícios

Promotor de vendas 1 R$ 1.473 + benefícios

Repositor de mercadorias 45 R$ 1.412 a R$ 1.515 + benefícios

Serralheiro 4 R$ 2.285,80 + benefícios

Serralheiro de alumínio 1 R$ 1.950 + benefícios

Servente de obras 10 R$ 1.515,80 + benefícios

Subchefe de cozinha 1 R$ 1.800 + benefícios

Subgerente de restaurante 1 R$ 2.000 + benefícios

Técnico de manutenção eletrônica 2 R$ 1.550 + benefícios

Vendedor interno 32 R$ 1.412 a R$ 1.834 + benefícios

Vendedor pracista 82 R$ 1.412 a R$ 1.550 + benefícios

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:





» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste