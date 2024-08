Agências e empresas oferecem 760 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Programa Trainee 2025

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee do Itaú para 2025, que oferta vagas para pessoas de qualquer curso de longa duração (quatro anos ou mais) das áreas de humanas, exatas e biológicas, com graduação a partir de dezembro de 2022 até dezembro de 2025. O salário ofertado é de R$ 8.800, que inclui mais participação nos lucros e resultados e benefícios. Para se inscrever, é preciso ter inglês avançado para negócios atacado e disponibilidade para trabalho presencial em São Paulo. Caso esteja fora capital paulista, se necessário, o candidato receberá bolsa-auxílio no valor de um salário para realocação. Interessados podem se inscrever por meio do site do processo seletivo no seguinte endereço: https://bit.ly/4dgWT04 , que também conta com um chatbot para tirar dúvidas e oferecer dicas sobre a seleção. O período de inscrições termina em 2 de setembro.

SESI — SC

Home office

O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Santa Catarina anuncia duas vagas para o cargo de analista de Business Intelligence, em nível sênior, no modo home office, com salário de R$ 9.859,72; e período de trabalho integral de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. O candidato pode ser de qualquer estado do Brasil, e ter os seguintes requisitos: seis meses de trabalho em análise de dados, modelagem dimensional, criação de dashboards na plataforma Power BI (Microsoft) e data analysis expressions (DAX); além de ensino superior completo em sistemas de informação, ciência da computação, análise de dados, banco de dados, tecnologia da informação ou áreas correlatas. As inscrições estão disponíveis no site: https://www.horadoempregodf.com.br/sesi-anuncia-vaga-home-office-com-salario-de-r-9-85972-mil-para-profissionais-de-todo-o-brasil/ .

Mirante Tecnologia

41 vagas

A Mirante Tecnologia, há 26 anos no mercado de transformação digital e inovação por meio de soluções tecnológicas, e uma das principais parceiras da OutSystems nas Américas, está com 41 vagas abertas. Entre as posições, 13 são em modalidade híbrida, para atuação em São Paulo e Brasília, e 28 em formato remoto. As posições são todas voltadas para a área de tecnologia, e vão desde Analistas de Sistemas até Desenvolvedor FullStack Sênior. Mais informações podem ser obtidas no site oficial (shre.ink/DWYC).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 6 R$ 2.172,69 A R$ 2.450 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS 42 R$ 1.412 A R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 3 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 5 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 15 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 30 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 15 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 25 R$ 1.412 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 3 R$ 2.000+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA DE BAR 2 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 15 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CONTÍNUO 10 R$ 1.556,40 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 1.535 + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 1 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

FONOAUDIÓLOGO GERAL 3 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE PRATOS 15 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 1 R$ 1.432 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE BICICLETAS 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 5 R$ 2.900 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 5 R$1.800 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 1 R$1.810 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 17 R$ 1.515 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 5 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 12 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 6 R$ 1.599 A R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 7 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 30 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE PRODUÇÃO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 2 R$ 2.400 + BENEFÍCIO

VENDEDOR INTERNO 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste