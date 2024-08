Agências e empresas oferecem 350 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

O site gov.br está oferecendo uma oportunidade para o cargo de analista de sistema, também disponível para pessoas com deficiência (PCD). Para se candidatar,o interessado deve ter ensino superior em sistemas da informação, ciências da computação, tecnologia da informação ou afins; experiência com a linguagem de programação C# e banco de dados SQL Server; conhecimento em análise orientada a objetos e boas práticas de desenvolvimento de software. Os benefícios são: auxílio-alimentação/refeição/educação; convênios nacionais; oportunidade de carreira; plano de saúde Unimed (nacional e extensivo aos dependentes); planos odontológicos; seguro de vida; premiação por indicação de futuros colaboradores; universidade Corporativa e TotalPass. Inscrições podem ser feitas até 4 de outubro pelo site: shre.ink/DQdM.

Ambev

Trainee

A Ambev, empresa dona de marcas como Corona, Spaten e Guaraná, está com inscrições abertas para o programa de trainee e estágio de 2025. Os salários vão até R$ 8,5 mil. Para o programa de trainee, o candidato pode escolher entre as áreas de business ou supply chain. O processo está aberto para candidatos de todos os cursos, com o pré-requisito de conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, e disponibilidade para morar em outros estados. Já para o programa de estágio, o candidato deve ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, e disponibilidade para trabalhar presencialmente, podendo escolher também entre as duas áreas.

O cadastro para os programas de trainee e estágio pode ser feito até 3 de setembro por meio dos respectivos sites: https://shre.ink/D2qe e https://shre.ink/D2qg.

AÇOUGUEIRO 20 R$ 1.515 A R$ 2.277 + BENEFÍCIOS

AGENTE DE PORTARIA 1 R$ 1.775,88 + BENEFÍCIOS

ALINHADOR DE DIREÇÃO 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 26 R$ 1.524,14 A R$ 1.532 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 3 R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 50 R$ 1.670 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 2 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 16 R$ 1.412 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 1 R$ 1.510,82 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 4 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 5 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE SUSHIMAN 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO 3 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

CABELEIREIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CASEIRO (AGRICULTURA) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 17 R$ 1.500 A R$ 1.524,96+ BENEFÍCIOS

CHEFE DE BAR 1 R$ 3.300 + BENEFÍCIOS

COMPRADOR 3 R$ 6.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 4 R$ 1.812 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CUMIM 8 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 140/DIA + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO CIVIL 7 R$ 1.412 A R$ 1.800

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE EMPRESAS COMERCIAIS 4 R$ 1.936 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 4 R$ 1.936 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 3 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 4 R$ 1.686,54 A R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.600 A R$ 1.800+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 4 R$ 1.800 A R$ 2.285,80+ BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 5 R$ 1.524,96 A R$ 1.900+ BENEFÍCIOS

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS 16 R$ 1.432 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.515 A R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

SUBCHEFE DE COZINHA 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE COBRANÇA 10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SUSHIMAN 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) GUARÁ 3 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 4 R$ 2.400 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 38 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VIDRACEIRO 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste