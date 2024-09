Agências e empresas oferecem 698 vagas de emprego

E EuEstudante

Ambev

Programa de Traine

Inscrições para o Programa de Trainee e Estágio da Ambev terminam na próxima terça-feira (3/9). O programa de Estágio tem vagas disponíveis para 27 cidades do país e o Trainee tem salário de até R$ 8,5 mil. A companhia busca talentos que tenham sede de crescer, de liderar grandes projetos ou equipes e que se identifiquem com a sua cultura. Para o programa de Trainee, o candidato pode escolher a área de maior interesse: business ou supply chain. O processo está aberto para candidatos de todos os cursos, com o pré-requisito de conclusão da graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, e disponibilidade para morar em outros estados. Já para o Programa de Estágio, o candidato deve ter previsão de conclusão da graduação entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, e disponibilidade para trabalhar presencialmente, podendo escolher entre Business ou Supply. Para realizar a inscrição ou obter mais informações sobre os programas, acesse o site da Ambev (www.ambev.com.br/carreiras).

IgesDF

Vagas

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou nesta segunda-feira (26) novos processos seletivos para cadastro reserva para médico ginecologista e auxiliar de ortopedia e gesso. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, pelo site oficial do IgesDF das 00h de 26 de agosto de 2024 até às 23h59 de 1º de setembro de 2024. As habilidades desejáveis para as respectivas áreas são: conhecimento em sistema de gestão e prontuário eletrônico do MV, Trackcare e do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Além disso, o salário varia de R$ 2.246,65 até R$ 15.292,32. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.

PRECISA-SE

ATENDENTE DE PADARIA 15 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 5 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 41,67/DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CHURRASQUEIRO 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 6 R$ 1.500 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA ESTRUTURAL 50 R$ 1.435,12 A R$ 1.526,80+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENGENHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 37 R$ 1.412 A R$ 2.000+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 20 R$ 1.468,48 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 5 R$ 1.511,40 A R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA ITAPOÃ 2 R$ 1.472 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 5 R$ 1.500 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 15 R$ 1.432 A R$ 1.518,10 + BENEFÍCIOS

BARMAN 10 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 5 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 5 R$ 2.100 A R$ 2.300+ BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 16 R$ 1.412 A R$ 2.060+ BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COPEIRO DE RESTAURANTE 2 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 4 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 15 R$ 1.629,10 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CUMIM 8 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 130/DIA + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE AÇOUGUE 4 R$ 2.229 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE FRIOS 5 R$ 2.229 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 25 R$ 1.500 A R$ 1.637,02 + BENEFÍCIOS

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.678 + BENEFÍCIOS

MANICURE/PEDICURE 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 5 R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 70 R$ 1.412 A R$ 1.670 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE GUINDASTE MÓVEL 1 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 1 R$ 1.432 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 6 R$ 2.100 A R$ 3.000+ BENEFÍCIOS

PASSADEIRA DE PEÇAS CONFECCIONADAS 1 R$ 1.680 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 9 R$ 1.599 A R$ 2.285,80+ BENEFÍCIOS

PEIXEIRO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 9 R$ 1.669 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 15 R$ 25/HORA+ BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 15 R$ 25/HORA+ BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO 15 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 8 R$ 1.518 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 3 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS 2 R$ 2.229 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 2 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 126 R$ 1.412 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PORTA A PORTA 2 R$ 1.474 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 35 R$ 1.412 A R$ 1.585 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste