Agências e empresas oferecem 1.009 vagas de emprego

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Acciona

Jovens talentos

A Acciona, empresa global que desenvolve e constrói soluções de infraestrutura sustentáveis, abriu as inscrições para o iXPA — Programa Internacional de Experiência em Administração de Projetos da, com foco em engenharia. Ao todo, 50 recém-graduados serão selecionados para o programa, que oferece diploma de especialização com certificação dupla da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Politécnica de Madrid (UPM) — a principal universidade da Espanha para engenharia civil. Além da dupla titulação, os participantes têm a chance de adquirir experiência de um ano no projeto da Linha 6-Laranja de metrô, em São Paulo, trabalhando em dois departamentos diferentes, orientados a conhecer tanto as áreas de produção, engenharia e design, quanto de controle de projetos, para ter uma visão global da atuação da empresa. Após a conclusão, os engenheiros continuam sua experiência profissional em projetos da Acciona pelo mundo. Para se inscrever, basta acessar o site pelo link shre.ink/gPWw e preencher o formulário.

IGES-DF

cadastro reserva

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) divulgou dois novos editais de processo seletivo, destinados à formação de cadastro reserva para contratação de profissionais da saúde. As remunerações chegam a R$ 8.640,50 e as inscrições estão abertas até 9 de setembro. Os cargos são para médico anestesiologista, com residência ou título de especialista na área e experiência mínima de seis meses na função, e técnico de laboratório, com curso técnico em hematologia e hemoterapia ou diploma de curso superior em biomedicina ou farmácia, experiência mínima de um mês em serviços de hemoterapia e conhecimento em pacote Office. Para participar, os interessados devem acessar os links dos respectivos editais e preencher o formulário de inscrição conforme as orientações: edital nº 128/2024 – médico anestesiologista (https://shre.ink/g4gR) e edital nº 129/2024 — técnico de laboratório (https://shre.ink/g4gZ).

Gov.br

Home office

O Gov.br está ofertando vagas de trabalho de forma remota para os cargos de analista de sistemas sênior; analista suporte e arquiteto de software. Os benefícios são: auxílio-alimentação/refeição; auxílio-educação; clube de vantagens; como convênios nacionais, oportunidade de carreira; plano de saúde Unimed (extensivo aos dependentes); planos odontológicos; premiação por indicação de futuros colaboradores; seguro de vida; universidade corporativa e totalpass. Os requisitos variam de acordo com a vaga e incluem experiência prévia e conhecimentos sobre programação e sistemas de software. As vagas são válidas também para pessoas com deficiência (PCDs). O processo seletivo inclui cadastro, fit cultural, entrevistas e análise de perfil comportamental. As inscrições podem ser feitas pelo site https://govbr.gupy.io/ e vão até 7 de outubro para analista de sistemas, e até dia 14 do mesmo mês para os demais cargos.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 60 R$ 1.568 A R$ 2.450+ BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 4 R$ 1.515 A R$ 1.520+ BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 3 R$ 1.780 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 13 R$ 1.500 A R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

APLICADOR DE ASFALTO IMPERMEABILIZANTE 2 R$ 2.480 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 5 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.412+ BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 18 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 1 R$ 1.522,50 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 8 R$ 1.483,14 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO GAMA 1 R$ 31,25/DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 1 R$ 1.522,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 50 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 52 R$ 1.524,96 A R$ 1.650 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CRÉDITO 3 R$ 33/DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENGENHEIRO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 21 R$ 1.455 A R$ 1.522,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 3 R$ 1.420 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 10 R$ 1.584,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 6 R$ 1.412 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 40 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO I 3 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

BORDADEIRA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 5 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CARREGADOR 4 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 2 R$ 1.412 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CHAPEIRO 1 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR DE RESTAURANTE 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 2 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 8 R$ 1.750 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 7 R$ 1.412 A R$ 2.019+ BENEFÍCIOS

CUMIM 50 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO ARRUMADOR 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 1 R$ 3.500 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 82 R$ 1.412 A R$ 1.429,53

FISCAL DE LOJA 24 R$ 1.645 A R$ 1.687,67 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 10 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 51 R$ 1.500 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

JARDINEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE VEÍCULOS 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES DIESEL 2 R$ 3.400 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 5 R$ 1.503 A R$ 2.005,40 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 153 R$ 1.412 A R$ 1.522,50+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 2 R$ 2.111,81

OPERADOR DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 5 R$ 2.061 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 8 R$ 2.285,80 A R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE FACHADA 15 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 3 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

PROMOTOR DE VENDAS 1 R$ 1.730 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 40 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 50 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 5 R$ 2.000 A R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL 5 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR 2 R$ 1.679,45 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS 2 R$ 2.229 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 6 R$ 1.510 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 42 R$ 1.412 A R$ 1.500+ BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 44 R$ 1.474 A R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5





» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia





» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843





» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração





» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central





» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I





» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11





» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública





» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n





» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3





» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural





» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras





» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso





» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste