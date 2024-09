Agências e empresas oferecem 1.234 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

OPORTUNIDADES



Shopee

Programa de Trainee

Requisitos: recém-formados em cursos de exatas (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024; disponibilidade para participar do programa durante 2 anos; inglês avançado; disponibilidade para trabalhar em São Paulo 3 vezes por semana. Lugar de atuação: São Paulo - SP

Benefícios: bolsa-auxílio; assistência médica e odontológica; vale-refeição/alimentação; telemedicina; vale-transporte; seguro de vida; auxílio-academia; auxílio-creche; reembolso de van e transporte escolar para filhos; reembolso de material escolar para filhos; bônus; ambiente de descompressão Áreas de Atuação: Comercial, Marketing, Operações e Logística. Inscrições: até 30 de setembro pelo link https://99jobs.com/shopee/jobs/386495-graduate-development-program-trainee-shopee-2024 .

Subsea7

Emprego no Rio

A Subsea7, especializada em projetos e tecnologia offshore para o setor de energia, está com novas oportunidades de emprego para início imediato na capital carioca, Campos dos Goytacazes (RJ) e Rio das Ostras (RJ). Com possibilidade de atuação onshore e offshore, os cargos disponíveis abrangem uma ampla faixa de escolaridade, desde o ensino médio até o superior. Pessoas com deficiência (PcDs) também são incentivadas a se candidatar e participar do processo seletivo. Entre as 56 vagas, estão: almoxarife, analista de planejamento offshore, analista de recursos humanos, coordenador de operações offshore, engenheiro de operações, engenheiro de qualidade, especialista de fabricação, especialista suprimentos, gerente de fabricação, marinheira(o) de convés guindaste, marinheira(o) de máquinas, técnica(o) mecânica offshore, técnica(o) de segurança do trabalho offshore, entre outras. Para obter mais detalhes sobre os pré-requisitos e efetuar a candidatura, os interessados devem acessar o site (subsea7.gupy.io). Além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão benefícios como vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e Gympass. As inscrições serão encerradas à medida que as vagas forem preenchidas.

Americanas

800 vagas

A Americanas está em busca de profissionais para mais de 800 vagas efetivas em todo o país. Em Brasília, estão disponíveis 20 vagas. As oportunidades são para lojas físicas. As contratações estão em linha com o plano de transformação da Americanas, com foco na melhoria da experiência do cliente, rentabilidade e aceleração do crescimento. Para fortalecer a jornada de evolução do negócio, a companhia busca pessoas com perfil dinâmico e ágil, ensino médio completo e idade a partir de 18 anos. As oportunidades são para os cargos de operador de loja, promotor de serviços e fiscal de prevenção em todo o Brasil. O processo seletivo acontece de forma on-line e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão plano de saúde com adesão imediata, vale refeição, vale-transporte, benefícios do programa Empresa Cidadã, como licença-maternidade de seis meses ou licença-paternidade, seguro de vida, Wellhub (plataforma que dá acesso a diversas atividades com foco em saúde e bem-estar) e descontos imediatos em compras no site e app da Americanas e, após o período de experiência, em compras nas lojas físicas. Para se candidatar a uma das vagas disponíveis, os interessados devem se cadastrar na plataforma do 1Mio https://1mio.com.br/feeds e filtrar por localidade .





PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 66 R$ 1.412 A R$ 1.645+ BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 19 R$ 1.412 A R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 9 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA 20 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 121 R$ 1.412 A R$ 1.615 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 70 R$ 1.522,50 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 16 R$ 1.412 A R$ 1.432+ BENEFÍCIOS

ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS 35 R$ 1.432 A R$ 1.500+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 R$ 50 /DIÁRIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE BARMAN 50 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 1 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 96 R$ 1.469,83 A R$2.018,09 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 52 R$ 1.435,12 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 22 R$ 1.412 A R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 4 R$ 1.500 A R$ 1.800+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PADEIRO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 10 R$ 1.584,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PESSOAL 1 R$ 2.281,87 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 14 R$ 1.412 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 42 R$ 1.432,06 A R$ 1.515+ BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 5 R$ 1.577,40 A R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.500 A R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

CORTADOR DE ROUPAS 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 13 R$ 1.412 A R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 5 R$ 1.800 A R$ 1.806 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 4 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

CUMIM 56 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 9 R$ 2.285,80 A R$ 2.560 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS 2 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO EM GERAL 1 R$ 2.802 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 1 R$ 200/ DIÁRIA + BENEFÍCIOS

ESTOQUISTA 20 R$ 1.625 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 50 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 5 R$ 2.560 + BENEFÍCIOS

LADRILHEIRO 20 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 3 R$ 1.903,66 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 2 R$ 1.466,52 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 1 R$ 2.061 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA AUXILIAR 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA CARRETEIRO 33 R$ 2.800 A R$ 5.000+ BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 17 R$ 1690,94 A R$ 2.458,80 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 6 R$ 1.432 A R$ 1.700+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 104 R$ 1.412 A R$ 1.623+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINA DE USINAGEM MADEIRA 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 4 R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE ALVENARIA 40 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO DE FACHADA 15 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 1 R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 92 R$ 1.432 A R$ 1.524,96+ BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO) 2 R$ 2.061 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 1 R$ 1.502,05 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 2 R$ 1.450 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 34 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste