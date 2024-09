Enfermeiros do DF deflagram nova paralisação de 24 horas nesta segunda (23)

CB Correio Braziliense

Paralisação dos enfermeiros no dia 28 de agosto. - (crédito: Divulgação)

Os enfermeiros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal realizarão nova paralisação de 24 horas nesta segunda-feira (23) para negociar a isonomia da categoria, ou seja, o reajuste salarial com o Governo do Distrito Federal. Neste ano, os profissionais realizaram três paralisações. em 28 de agosto; 3 de setembro que durou 12 horas, e em 20 de setembro que durou 24 horas.

Durante o dia, estão programadas diversas atividades para dialogar com a população sobre a atuação dos enfermeiros no Sistema Único de Saúde (SUS). As atividades começam a partir de 8h, com uma ação de doação de sangue no Hemocentro de Brasília; às 15h, os enfermeiros vão se concentrar na Rodoviária do Plano Piloto para promover campanha de educação antitabagismo.

Também serão realizadas testagens rápidas de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de preservativos e conversas informativas sobre a prevenção da dengue, sinais e sintomas da hanseníase.

Além disso, haverá também distribuição de material educativo sobre hipertensão e diabetes mellitus. Tudo isso sem perder o foco que visa ressaltar a importância da isonomia salarial para garantir uma assistência de qualidade à população. Após as atividades, a categoria realizará nova assembleia para discutir os próximos passos do movimento.