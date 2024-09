Agências e empresas oferecem 732 vagas de emprego

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Grupo SBF

Programa Trainee 2

O Grupo SBF, dono das marcas Centauro, Fisia (distribuidora oficial da Nike no Brasil), NWB, FitDance, X3M, OneFan e Studio 78, anuncia a abertura da 3º edição do Programa Trainee. As vagas são destinadas a candidatos formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024 em qualquer curso superior. O programa oferece remuneração de R$ 7 mil mais benefícios além de um robusto plano de desenvolvimento. Para participar da seleção, não há restrição de idade e o domínio do inglês será considerado um diferencial. O processo seletivo é composto por seis etapas, contemplando: inscrição; fit cultural; testes on-line; vídeo entrevista; dinâmica de grupo on-line e etapa final presencial em São Paulo. Os trainees terão os seguintes benefícios: remuneração variável de acordo com o desenvolvimento de projetos; assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, Wellhub, FitDance Plus e Ativa (clube de vantagens e cooperativa financeira interna), e descontos exclusivos em produtos. As inscrições podem ser feitas por meio do endereço: https://shre.ink/gV1x até hoje.

Invilla

Vagas

A Invillia oferece mais de 50 oportunidades para profissionais sêniores na área de tecnologia. As vagas prioritárias são destinadas para os cargos de: analista de dados médio (se inscreva no endereço shre.ink/gVUP); engenheiro de confiabilidade de sites (se inscreva no endereço shre.ink/gVHi); engenheiro de confiabilidade de sites sênior (se inscreva no endereço shre.ink/gVHK); desenvolvedor do Python Sr (acesse o endereço shre.ink/gVHf); spec Python (se inscreva pelo endereço https://shre.ink/gVlN ); sr kotlin (se inscreva pelo endereço shre.ink/gVlz) e Sr MLOps (acesse o endereço shre.ink/gVlZ). A previsão é de adicionar mais de 500 novos funcionários até o fim de 2024, e os interessados em se candidatar para os postos disponíveis podem se cadastrar diretamente na página de carreiras do endereço: invillia.ai/careers/. Não há restrições de idade para os candidatos, e a empresa oferece novas oportunidades regularmente em várias áreas.

Usinas Batatais e Cevasa

Programa de trainee

As Usinas Batatais e Cevasa, empresa que atua no mercado sucroenergético, está com as inscrições para seu Programa Trainee, abertas até 21 de outubro. As oportunidades são em formato presencial, e poderão ser ocupadas por jovens de todo o Brasil que tenham disponibilidade para mudança, residência ou fácil acesso às cidades de Batatais ou Franca, a depender da vaga escolhida. Além disso, para participar, é preciso ter, no máximo, até quatro anos de formação em curso superior (bacharelado) e formação em engenharia, administração ou psicologia (a depender da vaga selecionada) e ter concluído o curso entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. . As vagas são para atuar nas áreas administração, psicologia e nas áreas de engenharias: mecânica, agrícola, elétrica, de controle e automação, de produção e agronômica. Inscrições pelo site da Eureca (shre.ink/gV7Q).

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 37 R$ 1.412 A R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 4 R$ 1.432 A R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 9 R$ 1.512 A R$ 2.500+ BENEFÍCIOS

ANALISTA DE NEGÓCIOS 1 R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 25 R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 20 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE BALCÃO NORTE 10 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 87 R$ 1.524,96 A R$ 1.550 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 70 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 40 R$ 1.440 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 15 R$ 20,80/DIA A R$ 33 /DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 7 R$ 1.473,08 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 18 R$ 1.524,60 A R$ 1.600+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESTOQUE 5 R$ 1.705,60 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LAVANDERIA 25 R$ 1.440 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 9 R$ 1.515 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 7 R$ 1.473,08 A R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR TÉCNICO NA MECÂNICA DE MÁQUINAS 1 R$ 1.497,54 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 7 R$ 1.412 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 12 R$ 1.577,40 A R$ 2.285 + BENEFÍCIOS

CAIXA DE BAR, LANCHONETES E RESTAURANTES 5 R$ 1.800+ BENEFÍCIOS

CAMAREIRA DE HOTEL 3 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 5 R$2.285 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$2.027 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 3 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 6 R$ 1.700 A R$ 2.200+ BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 13 R$ 1.412 A R$ 1.515+ BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 1 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES 10 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO ELÉTRICO 1 R$ 45,83 DIÁRIA + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 20 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

FORNEIRO DE PADARIA 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

GARÇOM + R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

LOJISTA 6 R$ 1.620 + BENEFÍCIOS

LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.439,73 + BENEFÍCIOS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA 1 R$ 1.502 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 2 R$ 1.591 A R$ 1.690,94 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 70 R$ 1.470 A R$ 1.524,96+ BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAMINHÃO 3 R$ 2.476 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA 1 R$ 2.027 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO 1 R$ 1.432 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE VENDAS 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 14 R$ 2.200 A R$ 2.340 + BENEFÍCIOS

PIZZAIOLO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INGLÊS 2 R$ 21,46 /HORA A R$ 25/HORA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 72 R$ 1.470 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SECRETÁRIA (O) EXECUTIVA (O) 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 31 R$ 1.511 A R$ 1.694,40+ BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE LOJA 3 R$ 2.158,27 + BENEFÍCIOS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 10 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 29 R$ 1.412 A R$ 1.460+ BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste