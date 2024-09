Agências e empresas oferecem 747 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Oportunidades

Ri Happy

400 vagas de emprego

A Ri Happy, rede varejista de brinquedos, está com mais de 400 novas oportunidades de emprego para as áreas administrativa, comercial e financeira, de vendas e suprimentos, telemarketing e outras. São Paulo, Distrito Federal, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraíba e Pernambuco são alguns dos estados que estão recebendo currículos dos candidatos. A empresa oferece pacotes de benefícios que incluem auxílio-refeição, auxílio-alimentação e vale-transporte. Para se candidatar gratuitamente, basta acessar o site da Catho (www.catho.com.br/), marketplace que conecta empresas e candidatos que estão em busca de emprego. Para mais informações, acesse o site: www.catho.com.br/vagas/ri-happy/.

Azul

Bancos de talentos

A companhia aérea Azul assinou acordo de cooperação técnica como parte integrante do Programa Banco de Talentos da Aeronáutica. O programa visa integrar ex-membros da Força Aérea Brasileira ao setor corporativo a partir de um banco de talentos mútuo. Os profissionais que se inscreverem poderão ser convocados para participar de processos seletivos realizados pela companhia aérea. Até o fim de dezembro, estão previstas 300 novas oportunidades em diversas áreas e unidades de negócio da Azul, tanto na sede em Barueri quanto em posições técnicas, como nos hangares de manutenção. Além disso, a companhia busca atrair novos talentos a partir da abertura de mais uma edição do Programa de Estágio, voltado para estudantes de ensino superior de diversos cursos, como administração, ciências aeronáuticas, contabilidade, direito, economia, estatística, engenharia, marketing e propaganda, pedagogia, psicologia, tecnologia da informação, entre outros. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, nível intermediário de inglês e disponibilidade para trabalho presencial. O estágio tem duração de dois anos, com carga horária de seis horas diárias, e os selecionados atuarão em diferentes áreas estratégicas da empresa. Para mais informações, visite o site da Azul: www.voeazul.com.br/ri.

Nestlé

Programa de Trainee 2025

A Nestle tem oportunidades para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com vagas nas áreas de marketing, tecnologia, finanças, engenharia, qualidade, compras, vendas, entre outras. As inscrições terminam amanhã e podem ser feitas pelo site nestlecomvoce.com.br/programadetrainee. A seleção contará com uma trilha de testes on-line, seguida de painéis com o time de gestão de pessoas, liderança e entrevistas finais. Como pré-requisito, é preciso ter disponibilidade para viagens e mudanças de cidade e/ou estado, além de vontade de fazer a diferença e construir sua história. A novidade deste ano é o período de formação, que foi ampliado para quatro anos — dezembro de 2020 a dezembro de 2024, para qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC — em bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. A empresa usará inteligência artificial para apoiar os candidatos durante a seleção do Programa de Trainee 2025. Antes da etapa de painel em grupo com o RH, por meio de um chatbot, as pessoas que avançarem para essa fase poderão fazer uma simulação da entrevista e receberão feedbacks personalizados sobre sua performance, além de direcionamentos quanto ao que pode ser melhorado.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 16 R$ 1.602 A R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 14 R$ 1.412 A R$ 1.432,64 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 40 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 20 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 7 R$ 1.412 A R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE CAFETERIA 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LOJAS 6 R$ 1.520 A R$ 1.585+ BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE MESA 21 R$ 1.524 A R$ 2.100+ BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 4 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE TELEMARKETING 20 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITARIA 10 R$ 1.524 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 36 R$ 1.412 A R$ 2.100+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ELETROTÉCNICO 1 R$ 1.438 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 18 R$ 1.435,12 A R$ 1.526+ BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 15 R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 3 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 20 R$ 1.511 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO 1 R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

BALCONISTA 7 R$ 1.412 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

BARMAN 1 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 3 R$ 1.577,40 A R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CARPINTEIRO 40 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.526 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 5 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

COPEIRO 5 R$ 2.100 + BENEFÍCIOS

CORTADOR DE ROUPAS 2 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 9 R$ 1.700 A R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 8 R$ 1.526 A R$ 2.410+ BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 24 R$ 1.621,22 A R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 4 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

ENGENHEIRO MECÂNICO 1 R$ 5.000 + BENEFÍCIOS - ENGENHARIA

FIBREIRO DE SISAL 4 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 9 R$ 1.500 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE LOJA 10 R$ 1.473 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 9 R$ 1.727 A R$ 1.742 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE RESTAURANTE 2 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 3 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 3 R$ 2.000 A R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 8 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MESTRE DE OBRAS 4 R$ 6.800

MONITOR DE ALUNOS 2 R$ 1.471,73 + BENEFÍCIOS

MOTOFRETISTA 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE 14 R$ 1.890 A R$ 2.000+ BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.750 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 70 R$ 1.515 A 2.100 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM COM COMANDO NUMÉRICO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA I 3 R$ 1.929 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO 6 R$ 22,91/DIA A R$ 29,16/DIA+ BENEFÍCIOS

PADEIRO 6 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 64 R$ 1.500 A R$ 2.285,80+ BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.126 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) 4 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

PROFESSOR DE INFORMÁTICA (NO ENSINO SUPERIOR) 1 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL 5 R$ 1.573 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR - EM SUPERMERCADOS 7 R$ 1.518,10 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 36 R$ 1.473 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 31 R$ 1.412 A R$ 1.511,40+ BENEFÍCIOS

SOLDADOR 5 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 3 R$ 4.500 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE TRATAMENTO TÉRMICO (METALURGIA) 5 R$ 2.800 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ATENDIMENTOS E VENDAS 4 R$ 1.513 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM ÓPTICA E OPTOMETRIA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

TORNEIRO MECÂNICO 3 R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 14 R$ 1.412 A R$ 1.716 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 10 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

ZELADOR 1 R$ 1.484,75 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste