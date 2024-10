Agências e empresas oferecem 585 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

DOT Digital Group

O DOT Digital Group anunciou a abertura de mais de 60 vagas em diferentes setores como tecnologia, fornecimento de conteúdo, comercial e tutoria em busca de profissionais que acreditem no poder da educação digital como elemento transformador. Todas as vagas são por meio do home office, sem obrigatoriedade de comparecimento presencial no escritório, em Florianópolis. Os cargos disponíveis são: engenheiro de nuvem; consultor educacional; desenvolvedor; UX Designer; gerente de parcerias; fornecedor conteudista em diversas áreas de expertise como agronegócio, governança ambiental, social e corporativa (ESG), pecuária, empreendedorismo, comunicação etc. Além diso, os benefícios oferecidos contam com auxílios para alimentação e transporte, plano de saúde e odontológico, auxílio creche, seguro de vida, bonificações, programas de incentivo ao estudo e mais. Para inscrição, acesse o endereço: 1nq.com/e73D6.

Odebrecht

Programa

de trainee

A OEC - Odebrecht Engenharia e Construção abriu as inscrições do Programa de traine. O prazo termina em 8 de novembro. São mais de 50 vagas para estudantes e recém-formados de cursos como engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, administração, direito, economia, ciências contábeis, entre outros.As vagas serão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. Os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo site shre.ink/gi2P. Os talentos selecionados terão a oportunidade de começar a exercer as atividades a partir de janeiro de 2025.

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 31 R$ 1.706 A R$ 2.019 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA 19 R$ 1.412 A R$ 1.520 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE MOTORISTA 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 8 R$ 1.700 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO 6 R$ 1.559 + BENEFÍCIOS

ARMADOR DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

ASSISTENTE DE VENDAS 1 R$ 1.512 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE BALCONISTA 8 R$ 1.524,96 A R$ 1.570 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE LANCHONETE 10 R$ 1.524,14 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.585,50 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COSTURA 4 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 19 R$ 1.524,96 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 R$ 220/DIA + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE INVENTÁRIO 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE JARDINAGEM NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES 3 R$ 1.630 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LIMPEZA 58 R$ 1.412 A R$ 1.435,12 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 11 R$ 1.412 A R$ 1.472 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PEDREIRO 11 R$ 1.412 A R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO 15 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR FINANCEIRO 1 R$ 1.639 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 5 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$1.900 + BENEFÍCIOS

CASEIRO FERCAL 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CHAPISTA DE LANCHONETE 3 R$ 1.525 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.525 + BENEFÍCIOS

CONSULTOR DE VENDAS 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

COSTUREIRA EM GERAL 3 R$ 1.700 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 21 R$ 1.515 A R$ 1.878 + BENEFÍCIOS

ELETRICISTA 3 R$ 1.900 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO FAXINEIRO 2 R$ 180/DIA A R$ 200/DIA + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 5 R$ 2.800 A R$ 200/DIA + BENEFÍCIOS

FIEL DE DEPÓSITO 2 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS 30 R$ 1.562 + BENEFÍCIOS

GARÇOM 7 R$ 1.552 A R$ 1.600 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 3 R$ 2.158,27 + BENEFÍCIOS

GERENTE DE VENDAS 1 R$ 1.950 + BENEFÍCIOS

GESSEIRO 10 R$ 2.000 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

GOVERNANTA DE RESIDÊNCIA 2 R$ 1.412 A R$ 2.600 + BENEFÍCIOS

MÃE SOCIAL 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTO EM GERAL 2 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS 1 R$ 1.514 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE CAMINHÃO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA DE ENTREGADOR 2 R$ 1.442,40 + BENEFÍCIOS

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL 4 R$ 1.843,52 + BENEFÍCIOS

PEDREIRO 5 R$ 1.897 A R$ 2.285,80 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 1 R$ 1.897 + BENEFÍCIOS

PROJETISTA NA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 R$ 3.000 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR — EM SUPERMECADOS 10 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 30 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 8 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

SERRALHEIRO 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 15 R$ 1.511,40 + BENEFÍCIOS

SOLDADOR 12 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

SUPERVISOR COMERCIAL 3 R$ 2.644,93 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 16 R$ 2.080 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 3 R$ 4.000+ BENEFÍCIOS

TRABALHADOR RURAL 3 R$ 1.468,27 + BENEFÍCIOS

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA 3 R$ 1.685 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR DE SERVIÇOS 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 20 R$ 1.500 A R$ 4.000 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste